Nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp

(GLO)- Sáng 18-1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022. Đồng chí Đỗ Văn Chiến-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.





Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Anh Huy



Với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả”, hội nghị đã thống nhất trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp và thống nhất hành động, trong đó xác định 5 nội dung trọng tâm. Cụ thể: Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế. Đa dạng hóa cách thức để lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh tới Đảng và Nhà nước. Nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các quy định, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Tăng cường công tác hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam để tạo nên sức mạnh tổng thể của hệ thống Mặt trận từ trung ương đến cơ sở. Tập trung chỉ đạo xây dựng 3 đề án và 1 chỉ thị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.



Hội nghị đã quán triệt, triển khai một số nội dung: Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới; công tác cứu trợ do Mặt trận chủ trì theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27-10-2021 của Chính phủ; công tác phối hợp phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hướng dẫn giám sát vụ việc cụ thể về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất; giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.



Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu gửi ý kiến, kiến nghị bằng văn bản về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để có căn cứ xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; văn phòng chủ trì phối hợp với các ban, đơn vị hoàn thiện văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ trước ngày 24-1-2022.



Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc tham mưu với Tỉnh ủy hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản, nghị quyết chuyên đề hoặc các chỉ thị chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên để căn cứ vào đó triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tự kiểm tra, rà soát toàn bộ các quỹ vận động, kịp thời khắc phục những thiếu khuyết về hồ sơ, thủ tục để kịp thời xử lý trước khi tổng hợp báo cáo. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các địa phương rà soát kỹ công tác chuẩn bị phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, bệnh nhân Covid-19, người dân thực hiện giãn cách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo kịp thời, chu đáo…



ANH HUY