Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị toàn tỉnh tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.





Nhiều mô hình hay, cách làm mới



Thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều mặt đến sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong năm 2021, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 2.132 đảng viên (tăng 81 đảng viên so với năm 2020). Tính đến hết năm 2021, toàn Đảng bộ đã xây dựng được 1.448/1.576 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy, đạt tỷ lệ 91,88%.



Trao đổi về công tác phát triển đảng viên trong đồng bào tôn giáo, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đak Đoa Trần Đức Phú cho biết: Trên địa bàn huyện có 3 tôn giáo: Phật giáo, Tin lành Việt Nam-miền Nam và Công giáo. Thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc thường xuyên quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện việc phát triển đảng viên đối với người theo đạo sát với tình hình thực tế. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt chủ trương phân công các đồng chí cấp ủy viên tham dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, hỗ trợ các chi bộ thôn, làng có đông đồng bào theo đạo từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên. Trong năm 2021, toàn huyện đã kết nạp được 47 đảng viên là người theo các tôn giáo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy



Liên quan đến công tác phát triển đảng viên, Thị ủy An Khê chú trọng phân công cấp ủy viên theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng gắn với tham mưu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; thành lập tổ rà soát, kiện toàn, sắp xếp hồ sơ đảng viên, cập nhật số liệu tổ chức Đảng, đảng viên vào hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu đảng viên. Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Nguyễn Thị Thanh Hằng cho hay: “Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên phụ trách địa bàn được phát huy tối đa trong việc nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở về công tác cán bộ, đảng viên”.



Giới thiệu đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng trên biên giới và phân công đảng viên Biên phòng phụ trách hộ là cách mà Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả nhiều năm qua. Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-thông tin: Hiện nay, 48 đảng viên các đồn Biên phòng đang tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng; 205 đảng viên đang phụ trách giúp đỡ 849 hộ/3.644 khẩu. Các đảng viên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới của tỉnh hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.



Đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm



Năm 2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp thu gọn đầu mối bên trong các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị của tỉnh; chủ động, kịp thời tham mưu cho thường trực, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ Phạm Văn Cường cho biết: Trong năm 2021, huyện đã cử 40 đồng chí đi đào tạo về chuyên môn và lý luận chính trị. Huyện cũng rà soát, cử 37/72 người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học mà chưa có việc làm tham gia các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, sơ cấp lý luận chính trị và bố trí 19 người làm trưởng thôn, cán bộ bán chuyên trách.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Anh Huy



Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được ngành Tổ chức xây dựng Đảng chú trọng triển khai hiệu quả. Ngành kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang Nguyễn Văn Tha thông tin: Năm 2021, huyện đã thẩm tra lý lịch cán bộ, người dân và kết luận tư tưởng chính trị phục vụ công tác giới thiệu bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và công tác kết nạp đảng viên mới. Huyện ủy cũng đã ban hành quy chế phối hợp trong bảo vệ chính trị nội bộ và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, đúng phạm vi, nguyên tắc.



Với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng, những người công tác trong ngành phải quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình với tinh thần kiên quyết, kiên trì đưa các nghị quyết của trung ương, của tỉnh vào cuộc sống. Chú trọng 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra gồm: tập trung đổi mới công tác tư tưởng, lý luận; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; đẩy mạnh kiện toàn, sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và tăng cường công tác dân vận; tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục rà soát công tác quản lý và bổ sung hồ sơ đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát công tác tổ chức xây dựng Đảng; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; tham mưu các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp và không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm” để xây dựng hệ thống cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.



ANH HUY