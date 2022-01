Gia Lai quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

(GLO)- Ngày 19-1, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.





Theo đó, để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ giải phòng phòng-chống dịch Covid-19 với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”. Cả hệ thống chính trị không được chủ quan, thỏa mãn, lơ là với kết quả chống dịch và tiêm chủng vừa qua. Chú trọng nâng cao chất lượng y tế dự phòng, y tế cơ sở.



Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh năm 2022 tăng 8,65% trở lên, cơ cấu lại các ngành kinh tế cho phù hợp. Hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai thời kỳ 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xây dựng, điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh; kêu gọi đầu tư đi đôi với hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện để đúng theo chủ trương, định hướng và đúng quy định của pháp luật.

Thành phố Pleiku những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Quang Tấn



Tập trung xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế và nâng cao độ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2030. Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.



Hỗ trợ, tạo điều kiện cho tất cả các thành phần kinh tế của tỉnh phát triển, chủ động ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh.



Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh; Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10-1-2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.



Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo quy hoạch, kế hoạch; kêu gọi đầu tự phát triển các nhà máy chế biến, nhất là chế biến sâu các sản phẩm từ nông nghiệp để nâng cao chất lượng và giá trị; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; xây dựng nhãn hiệu, phát triển, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh trên thị trường; phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, xuất khẩu.



Tích cực quảng bá, đầu tư để bảo tồn, phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, tự nhiên gắn với các sản phẩm du lịch đặc trưng cho từng vùng. Cùng với Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo... thì còn nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, thắng cảnh cần được khai thác, phát huy để thích ứng, phát triển du lịch nội địa trong điều kiện dịch bệnh.

Một tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tại Triển lãm di sản văn hóa, danh thắng và sản phẩm thủ công truyền thống. Ảnh: Hương Thảo



Quan tâm nhiều hơn nữa đến các chính sách xã hội, tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo chung của tỉnh và giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đúng thực chất, phát huy và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Tích cực triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng theo chỉ tiêu, kế hoạch đi đôi với tăng cường sinh kế cho người dân. Thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn.



Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để học sinh toàn tỉnh đều được đến trường. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, cùng các ngành nghiên cứu, đề xuất việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập nhằm chia sẻ khó khăn cho học sinh và phụ huynh trước tình hình dịch bệnh.



Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ổn định; nâng cao cảnh giác với các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, tập trung đấu tranh phòng-chống triệt để các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Giảm thiểu tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. Thực hiện tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2022.



Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức hành chính ở tỉnh mẫn cán, tận tụy, trách nhiệm, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kỹ kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.



Các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần theo Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ; văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thực phẩm của người dân; cung ứng đủ, kịp thời hàng hóa thiết yếu; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các yêu cầu về phòng-chống dịch, để mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết.



KIỀU PHAN