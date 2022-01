Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dư luận xã hội

(GLO)- Bám sát hướng dẫn của Viện Dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác dư luận xã hội (DLXH) trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua được triển khai đồng bộ, đạt những kết quả quan trọng.





Nâng cao hiệu quả nắm bắt, định hướng DLXH



Sau đại hội Đảng bộ các cấp, được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 với 35 người và ban hành quy chế hoạt động. Các huyện, thị xã, thành phố cũng đã thành lập đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp mình với 320 người. Nhờ làm tốt công tác lựa chọn, ký hợp đồng với các cộng tác viên là cán bộ lãnh đạo, người có uy tín, am hiểu và nắm chắc tình hình, dư luận đang công tác tại các ngành, địa phương nên công tác nắm bắt, phản ánh DLXH được thực hiện kịp thời, chất lượng thông tin, báo cáo đảm bảo yêu cầu đề ra và phản ánh trung thực tình hình dư luận, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.



Nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh DLXH, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị và các cộng tác viên cấp tỉnh về một số nghiệp vụ nắm bắt, phản ánh tình hình DLXH phát sinh đột xuất và tình hình hàng tháng để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy và Trung ương. Công tác báo cáo bằng văn bản hàng tháng, phản ánh nhanh sự kiện, vụ việc qua điện thoại, email… trao đổi thông tin hai chiều giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cộng tác viên được duy trì thường xuyên. Đến nay, các huyện: Mang Yang, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa đã tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên DLXH.

Tặng cờ cho các đơn vị tham gia dự thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Chư Pưh năm 2021. Ảnh: Quang Tấn



Công tác nắm bắt, phân tích, xử lý, phản ánh thông tin, định hướng DLXH được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác nắm bắt, giải quyết các vấn đề DLXH quan tâm tại địa phương, đơn vị. Đội ngũ cộng tác viên cấp tỉnh và cấp huyện đã tích cực nắm bắt, tập hợp, phân tích, xử lý, phản ánh kịp thời tình hình DLXH tại địa phương, cơ quan, đơn vị và báo cáo định kỳ về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoặc phản ánh nhanh qua điện thoại, email… góp phần định hướng DLXH. Định kỳ hàng tháng và đột xuất, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều có báo cáo tình hình DLXH trong cán bộ, đảng viên và người dân gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trung ương và các sở, ngành, địa phương liên quan. Nhiều vấn đề nóng, nhạy cảm, nhiều vụ việc bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà công chúng quan tâm đã được phản ánh kịp thời, khách quan, góp phần tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, đề xuất các cấp, các ngành đề ra những biện pháp giải quyết, khắc phục, không để dư luận phát triển thành “điểm nóng”, từ đó góp phần ổn định tình hình tư tưởng, chính trị ở địa phương.



Việc đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng các cuộc điều tra, thăm dò DLXH trên địa bàn tỉnh được chú trọng. Các cuộc điều tra DLXH do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các Đảng bộ triển khai đã huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân, từng bước có sự đổi mới cả về nội dung và phương pháp, chú trọng lựa chọn chủ đề điều tra, bám sát mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương giao. Các cuộc điều tra DLXH đã phản ánh sát thực tiễn, thể hiện rõ quan điểm, thái độ của cán bộ, đảng viên và người dân đối với vấn đề đặt ra. Đối tượng điều tra được phân bố đầy đủ các thành phần xã hội mang tính đại diện cao theo yêu cầu của từng cuộc điều tra.



Riêng trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các địa phương, đơn vị và đội ngũ cộng tác viên tổ chức được 4 cuộc điều tra DLXH. Trong đó, 2 cuộc được triển khai trực tuyến qua mạng xã hội Zalo gồm: điều tra DLXH về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; điều tra DLXH về công tác phòng-chống dịch Covid-19 và ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống người dân trong tỉnh; 2 cuộc được triển khai bằng hình thức trực tiếp phát phiếu đến từng đối tượng gồm: điều tra DLXH về tình hình và kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; điều tra DLXH về hiệu quả công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đối với người dân.



Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác DLXH



Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, bất cập, thiết nghĩ, thời gian tới, công tác DLXH cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị, những vấn đề, sự kiện lớn diễn ra trong nước và quốc tế mà DLXH quan tâm, đưa công tác DLXH hướng về cơ sở, xuất phát từ thực tiễn, phản ánh đúng sự việc, đảm bảo tính kịp thời và tính dự báo. Cấp ủy và Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới cộng tác viên DLXH; chủ động nắm bắt thông tin và thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đầy đủ.



Bên cạnh đó, cần xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức các cuộc điều tra DLXH ở quy mô cấp tỉnh, cấp huyện, ngành. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thực tiễn, bám sát thực tiễn, thực hiện phương châm “đi trước” để lắng nghe tâm trạng xã hội, dự báo xu hướng, tình hình tư tưởng trong xã hội. Tăng cường hoạt động của mạng lưới cộng tác viên DLXH các cấp; chủ động nắm bắt, cung cấp thông tin, báo cáo; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải pháp chỉ đạo, định hướng, giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm, xảy ra trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Ngoài ra, cần đổi mới và đa dạng các hình thức điều tra DLXH về các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để có dữ liệu định lượng, căn cứ khoa học phục vụ công tác tham mưu. Việc xác định các chủ đề điều tra cần đảm bảo thiết thực, bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và cấp ủy các cấp nhằm cung cấp cơ sở khoa học, sát thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo để cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.



TỐNG THỚI MỐC