Đảng bộ xã An Phú phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ xã An Phú (TP. Pleiku) đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Qua đánh giá phân loại hàng năm, Đảng bộ xã luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.





Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị



Ông Nguyễn Văn Quang-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Phú-cho biết: “Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng ủy xã tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công việc. Hiện Đảng bộ có 15 chi bộ với 174 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ xã có 15 ủy viên, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 60%, trẻ dưới 40 tuổi chiếm 60%”.



Tổ chức Đảng ở các thôn, làng của xã An Phú thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các thôn, làng theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy Pleiku khóa IX về xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện. Toàn xã có 6/9 trưởng thôn là đảng viên, 5 trưởng thôn đồng thời là bí thư chi bộ; tỷ lệ đảng viên là trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể ngày càng nâng lên.

Lãnh đạo UBND xã An Phú (TP. Pleiku) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021. Ảnh: Thanh Nhật



Cũng theo ông Quang, Đảng ủy xã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.



Phát huy thế mạnh ngành Nông nghiệp



Với đặc điểm là xã thuần nông, cấp ủy, chính quyền xã An Phú chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó ưu tiên đất phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có năng suất, chất lượng cao, có tính cạnh tranh gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bà Trần Thị Phương-Phó Chủ tịch UBND xã-cho hay: Giai đoạn 2016-2020, xã chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và triển khai có hiệu quả nhiều chương trình khuyến nông. Xã đã chuyển đổi 170 ha lúa thường xuyên khô hạn sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, phát triển hơn 3,7 ha rau sản xuất theo hướng công nghệ cao và 4,2 ha rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, xã xây dựng các mô hình nông hội rau, hoa để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.



Còn ông Hồ Văn Khương-Chủ tịch Hội Nông dân xã thì cho hay: “Toàn xã có 2.480 hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Hội Nông dân xã chú trọng phát động và duy trì hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hàng năm, Hội vận động trên 80% hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào, kết quả bình xét có trên 50% số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào đã thu hút và phát huy được các nguồn lực, nhất là về tiềm năng đất đai, lao động, nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp. Hội còn vận động những hội viên khá tương trợ, tạo việc làm cho trên 100 lượt hội viên, nông dân khó khăn, thiếu việc làm, góp phần cải thiện cuộc sống”.



Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Quang, thời gian tới, xã tiếp tục ưu tiên lựa chọn phát triển các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, chú trọng sử dụng các loại giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, sản xuất theo hướng an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP. Xã cũng tập trung xây dựng các sản phẩm OCOP gắn với đăng ký nhãn hiệu, xuất xứ hàng nông sản, nhất là rau xanh và hoa thương phẩm chất lượng cao; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, hỗ trợ các mô hình nông hội. Ngoài ra, xã phát huy các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu xây dựng An Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tăng tỷ lệ thôn, các làng đạt chuẩn nông thôn mới.



THANH NHẬT