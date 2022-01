Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm, chúc Tết một số cơ quan, đơn vị

(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-1, đoàn công tác của tỉnh do các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho nhiều cơ quan, đơn vị và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.





Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2. Ảnh: Lê Hòa

* Sáng 26-1, đoàn công tác do Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 2, Lữ đoàn 368 (Quân khu 5) đóng quân tại thị xã An Khê. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thống kê tỉnh.



Tại Sư đoàn Bộ binh 2, Đại tá Trương Quang Sinh-Chính ủy Sư đoàn đã báo cáo với đoàn công tác tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021. Theo đó, trong năm, bên cạnh nhiệm vụ chính trị, Sư đoàn Bộ binh 2 đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ các địa phương nơi địa bàn đơn vị đứng chân, kết nghĩa trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, xóa đói giảm nghèo... Dịp Tết Nguyên đán 2022, Sư đoàn Bộ binh 2 đã trao tặng 120 suất quà cho các hộ nghèo ở thị xã An Khê, huyện Kbang (500 ngàn đồng/suất). Tại đơn vị, Sư đoàn Bộ binh 2 có chính sách chăm lo, hỗ trợ Tết đầy đủ, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.



Tại buổi thăm và chúc Tết các đơn vị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái khẳng định: Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn, nhất là dịch Covid-19 đã tác động trên mọi mặt đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, các ngành, lực lượng đã nỗ lực không ngừng và đạt được những kết quả tích cực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn. Từ kết quả trên, đồng chí Huỳnh Quang Thái bày tỏ kỳ vọng trong năm 2022, các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết, giúp đỡ, đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Vi Hồng Thanh (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Hòa

Dịp này, đồng chí Huỳnh Quang Thái cũng đến thăm, chúc Tết các cán bộ tiền khởi nghĩa Vi Hồng Thanh, Lê Tuân và gia đình ông Nguyễn Sỹ Uyển (phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Huỳnh Quang Thái đã thăm hỏi, chúc mừng năm mới và trao suất quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho gia đình các đồng chí.



* Ngày 26-1, được sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đoàn công tác của tỉnh do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên Giám đốc Công an tỉnh và gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh thăm gia đình Đại tá Vũ Văn Lâu. Ảnh: Lê Anh



Trong không khí thân tình, ấm áp, Thiếu tướng Rah Lan Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe và gia đình các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên; Thiếu tướng Trần Đình Thu-nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục An ninh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; gia đình đồng chí Nguyễn Đề Oanh-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Vũ Văn Lâu-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Quốc Thành và Võ Hồng Quân; gia đình lão thành cách mạng Đoàn Thị Thu (TP. Pleiku).



Tại các nơi đến thăm, Thiếu tướng Rah Lan Lâm vui mừng thông tin về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và những thành tích của Công an tỉnh trong năm 2021. Cùng với đó, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trao đổi về một số nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Gia Lai nói chung, lực lượng Công an nói riêng tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022; đồng thời, mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm theo dõi, đóng góp các ý kiến quý báu, tâm huyết để xây dựng tỉnh Gia Lai và lực lượng Công an tỉnh ngày càng phát triển.



Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh thăm gia đình Thiếu tướng Trần Đình Thu. Ảnh: Lê Anh



Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2022, Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã trao tặng quà Tết của tỉnh và chúc các gia đình đón năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.



* Trước đó, ngày 25-1, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ công tác tại Trại giam Gia Trung (Cục 10, Bộ Công an).



Thượng tá Đào Ngọc Sỹ-Phó Giám thị Trại giam Gia Trung đã báo cáo kết quả công tác của đơn vị, các phương án đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, việc chăm lo, chuẩn bị các điều kiện để cán bộ, chiến sĩ trực tại cơ quan vui Tết, đón xuân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (bìa phải) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung. Ảnh: Lê Đại



Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đánh giá cao kết quả, nhiệm vụ công tác Trại giam Gia Trung đã triển khai. Đồng thời, đề nghị tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với phạm nhân, chú trọng công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán 2022.



* Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đã đến thăm, tặng quà Tết cho 10 hộ nghèo và 5 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mang Yang và Đak Đoa.



LÊ HÒA - LÊ ANH - LÊ ĐẠI