Tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh) đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Hướng về cộng đồng



Ông Đoàn Minh Phụng-Trưởng ban Liên lạc kháng chiến tỉnh-cho biết: “Ngoài việc tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ban Liên lạc kháng chiến đều gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào chung của địa phương”.



Trong nhiệm kỳ, Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh đã có nhiều hoạt động nghĩa tình hướng về biên giới, vùng căn cứ cách mạng và giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn các xã vùng sâu, vùng xa. Theo đó, Ban cùng với một số doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, Mạnh Thường Quân tổ chức thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Ia Nan và tặng 127 suất quà cho các hộ nghèo xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Ban phối hợp Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh, Đồn Biên phòng Ia Nan và một số doanh nghiệp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 115 gia đình chính sách, hộ nghèo ở huyện Đức Cơ, tặng quà Trường Mầm non xã Đak Smar (huyện Kbang); tặng 300 áo ấm, 105 bộ quần áo, 150 kg cá khô, 3 tạ muối, 300 đôi dép, 300 chai dầu xoa, 700 gói bánh, kẹo cho các cụ già và trẻ em xã Kon Pne, huyện Kbang…

Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh kết nối với Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tặng quà Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: Mộc Trà



Ngoài ra, Ban Liên lạc kháng chiến các xã, phường cũng chủ động tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng. Ban Liên lạc phường Diên Hồng (TP. Pleiku) tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó ở xã Hbông (huyện Chư Sê) và 350 quyển vở, 70 chiếc cặp cho học sinh khó khăn phường Diên Hồng. Ban Liên lạc phường Tây Sơn (TP. Pleiku) phối hợp với Hội Đông y TP. Pleiku khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 152 thương binh các xã: Biển Hồ, Ia Kênh, An Phú với tổng chi phí 45 triệu đồng. Ban liên lạc các phường, xã ở TP. Pleiku cũng đã vận động hội viên đóng góp hơn 28 triệu đồng và trích quỹ 21,5 triệu đồng để hỗ trợ người dân làng Tung, làng Gút (xã Krong, huyện Kbang) cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất.



Kết nối hội viên



Những năm qua, công tác nghĩa tình đồng đội của Ban Liên lạc được ghi nhận bằng những việc làm thiết thực như: thăm hỏi hội viên ốm đau; tổ chức mừng thọ các hội viên cao tuổi; tặng quà hội viên là thương binh nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ… Ông Phạm Kim Xuân-Trưởng ban Liên lạc kháng chiến phường Hội Phú (TP. Pleiku) cho hay: “Tuy tuổi đã cao, sức khỏe có phần giảm sút nhưng chúng tôi luôn gắn bó, động viên nhau sống vui, khỏe, có ích; tích cực tham gia công tác xã hội và động viên con cháu nỗ lực cống hiến cho địa phương”.



Công tác xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc được Ban Liên lạc triển khai tích cực. Trong nhiệm kỳ, Ban đã kết nạp được 150 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 620 người. Nhiều hội viên tham gia vào cấp ủy tổ dân phố, Mặt trận, đoàn thể, gương mẫu, tích cực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều hội viên được mời nói chuyện truyền thống cách mạng cho học sinh.



Ngoài ra, Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nổi bật như: Hội chợ chiến khu; đêm nhạc với chủ đề “Một thời tiếng hát át tiếng bom”; đêm biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Họa mi của núi rừng Tây Nguyên”; tổ chức cuộc thi viết về “Một thời kháng chiến ở Gia Lai”... Ban còn thường xuyên tổ chức những chuyến về nguồn đầy ý nghĩa cho hội viên. Các hoạt động, chương trình do Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh phối hợp tổ chức đã tạo điều kiện để hội viên ôn lại những kỷ niệm gian khổ, hy sinh song rất đỗi vẻ vang, tự hào trong kháng chiến; thắt chặt đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng góp phần xây dựng quê hương.



Trưởng ban Liên lạc kháng chiến tỉnh chia sẻ: Cán bộ, hội viên là những người có quan điểm, lập trường vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nhiệt tình hăng say trong công tác. Sự đoàn kết, nhất trí cao của tất cả cán bộ, hội viên đã tạo điều kiện để các hoạt động đạt kết quả cao. Trong thời gian tới, Ban tiếp tục phát huy tinh thần vì cộng đồng, vận động nguồn lực để giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn; phát huy sâu đậm tình nghĩa kháng chiến, thường xuyên tổ chức sinh hoạt, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho hội viên. Bên cạnh đó, phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống, lòng tự hào về dân tộc cho thế hệ trẻ.



PHAN LÀI