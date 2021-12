Năm 2022, Chư Pưh phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 49,57 triệu đồng

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-12), HĐND huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) khoá X đã tiến hành kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, tổng giá trị sản xuất của huyện tăng 11,56% so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,41 triệu đồng/người/năm; các dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm của 5 hợp tác xã được hỗ trợ từ ngân sách huyện là 1,6 tỷ đồng; có 34 dự án đăng ký làm dự án trang trại nông nghiệp. Các kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2021 của huyện được triển khai cơ bản đảm bảo Nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo; các vấn đề bức xúc xã hội, khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết; công tác phòng-chống dịch Covid-19 triển khai có hiệu quả. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt chính sách đối với người có công.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đức Ngọc

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu HĐND huyện Chư Pưh đã thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 8,49%, thu nhập bình quân đầu người 49,57 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước 71,3 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.953,76 tỷ đồng, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng là 75,51 tỷ đồng, có 2 làng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí hiện hành là 12,27%...

Kỳ họp đã trình xem xét, thông qua 48 Nghị quyết về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng trên địa bàn huyện. Tại phiên thảo luận đã có 37 lượt đại biểu tham gia 42 ý kiến, kiến nghị tập trung vào nhiều vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.