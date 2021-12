Năm 2022, Chư Păh phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.350 lao động

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-12), HĐND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khóa VI đã tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác; đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng-chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và xem xét nội dung một số tờ trình.

Nhìn lại năm 2021, Chư Păh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó chịu sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 song huyện đã chủ động, quyết liệt trong phòng-chống dịch đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) của Chư Păh tăng 11,03%, đạt 100,03%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Thu nhập bình quân đầu người 43,75 triệu đồng/người/năm, đạt 100,05% kế hoạch (tăng 9,13% so với năm 2020). Sản xuất nông-lâm nghiệp duy trì được sự tăng trưởng, tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 26.238 ha, đạt 101% kế hoạch (tăng 1,56% so với năm 2020). Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 49,9 tỷ đồng, đạt 162,01% kế hoạch tỉnh giao, 103% kế hoạch huyện giao (tăng 32,65% so với năm 2020).

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, giải quyết việc làm tiếp tục phát triển phù hợp với tình hình phòng-chống dịch Covid-19; thực hiện kịp thời, đảm bảo các chính sách, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Chỉ tiêu giảm nghèo đạt và vượt kế hoạch đề ra, tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 3,82% (giảm 2,24% tương ứng với 446 hộ), đạt 107,18% kế hoạch tỉnh giao.

Quang cảnh kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Chư Păh khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đinh Yến

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò lây lan trên diện rộng ở 11/14 xã, thị trấn; một số vấn đề liên quan đến đất đai chậm được giải quyết; tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, khoảng sản trái phép… chưa được ngăn chặn triệt để; công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng với các lực lượng chức năng vùng giáp ranh vẫn chưa thường xuyên, liên tục nên hiệu quả chưa cao; trật tư an toàn xã hội, an ninh nông thôn, tình hình tôn giáo còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Từ những kết quả đạt được và còn những tồn tại hạn chế, các đại biểu đã tập trung bàn những nội dung, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Trên cơ sở dự báo tình hình, năm 2022, Chư Păh phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá năm 2010) đạt 10,53% trở lên. Về xây dựng nông thôn mới tiếp tục duy trì 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa, Ia Nhin, Hòa Phú) và tập trung các nguồn lực đầu tư để xã Ia Mơ Nông đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,15 triệu đồng trở lên. Phấn đấu 1.350 người được giải quyết việc làm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5% tính đến cuối năm 2022…

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện còn xem xét, thông qua 6 tờ trình liên quan đến quy định định mức phân bổ ngân sách địa phương hàng năm, giai đoạn 2022-2025; tờ trình về việc xin phê duyệt kinh phí chi bổ sung ngoài dự toán 6 tháng cuối năm; tờ trình thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng 5 năm (2021-2025); tờ trình phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và tờ trình về việc điều chỉnh Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 23-7-2021 của HĐND huyện về việc thống nhất cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.