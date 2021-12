Năm 2021, huyện Chư Păh đạt 15/17 chỉ tiêu

(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khoá VI vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022.





Năm 2021, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn về thiên tai, dịch bệnh song Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, căn cứ vào điều kiện thực tế, tập trung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, địa phương thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.



Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất là 11,03%, đạt 100,03% kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Thu nhập bình quân đầu người 43,75 triệu đồng/người/năm, đạt 100,05% kế hoạch (tăng 9,13% so với năm 2020). Sản xuất nông-lâm nghiệp duy trì được sự tăng trưởng, tổng diện tích gieo trồng đạt 26.238,2 ha, đạt 101% kế hoạch (tăng 1,56% so với năm 2020). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 49,90 tỷ đồng, đạt 162,01 % kế hoạch tỉnh giao, 103 % kế hoạch huyện giao (tăng 32,65% so với năm 2020).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến



Công tác kêu gọi, thu hút đầu tư được quan tâm triển khai, trong đó, có 19 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào huyện, 18 dự án đang đề xuất, nghiên cứu, khảo sát, lấy ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư.



Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 3,82% (giảm 2,24% tương ứng với 446 hộ), đạt 107,18% kế hoạch tỉnh giao. Huyện chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để bùng phát, lây lan trong cộng đồng; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả, kịp thời hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tình hình quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tư an toàn-xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, phòng-chống tham nhũng, lãng phí, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.



Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện Chư Păh kết nạp được được 109 đảng viên, đạt 137,9% so với Nghị quyết đề ra. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ngày càng nâng cao.



Tuy nhiên, năm 2021 huyện Chư Păh còn 2/17 chỉ tiêu chưa đạt, đó là chỉ tiêu nông thôn mới và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.



Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp và thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2022. Các đại biểu cũng đã thông qua 3 tờ trình: Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm 2021-2025 của huyện Chư Păh; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang nhân dân huyện Chư Păh và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Bắc đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh.



ĐINH YẾN