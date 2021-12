Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(GLO)- Năm 2021, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.





Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền



Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2021, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, hội đồng tư vấn, ban tư vấn bằng nhiều hình thức đã đóng góp hàng ngàn ý kiến với các cấp ủy Đảng, chính quyền về các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND trong triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử được triển khai đúng quy trình, dân chủ, đúng tiến độ, qua đó lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Cùng với đó, MTTQ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đạt trên 99,86%, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Ngoài ra, MTTQ còn hiệp thương giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu 372 vị hội thẩm nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó, cấp tỉnh 31 vị, cấp huyện 341 vị).

Quang cảnh Hội nghị phản biện dự thảo chương trình hành động thực hiện chương trình MTTQ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ngọc Anh



Công tác giám sát các vấn đề nổi cộm liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và các vấn đề bức xúc cũng được MTTQ các cấp chú trọng. Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp đã tổ chức được hơn 1.000 cuộc giám sát trực tiếp và gián tiếp về: công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; việc thực hiện mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; việc triển khai hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.



Bên cạnh đó, MTTQ tổ chức 57 hội nghị phản biện dự thảo các chương trình, kế hoạch, đề án; 18 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Thường trực HĐND các cấp với các tầng lớp nhân dân; đối thoại giữa lãnh đạo UBND với các chủ trang trại và cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời trả lời những ý kiến, kiến nghị của nông dân. Ngoài ra, MTTQ phối hợp tổ chức trên 3.000 cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Qua đó, MTTQ các cấp đã tổng hợp được trên 8.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri và người dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã kiện toàn 220 Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và đã giám sát được hơn 500 cuộc, qua đó kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tại địa phương, cơ sở để đề nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết; củng cố 1.576 tổ hòa giải, đã tiến hành hòa giải thành 950 vụ việc góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, củng cố tình làng nghĩa xóm.



Quan tâm chăm lo đời sống người dân



Năm 2021, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã triển khai xây mới 149 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 71 căn nhà; hỗ trợ phát triển sản xuất, khám-chữa bệnh, tặng quà cho học sinh nghèo; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn với tổng số tiền hơn 11,6 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xây mới 97 nhà tình nghĩa (50 triệu đồng/căn), sửa chữa 100 căn nhà (hỗ trợ 10 triệu đồng/căn) cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở; thăm và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai; hỗ trợ Nhân dân tỉnh Hải Dương và kiều bào 2 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) phòng-chống dịch Covid-19; hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị đuối nước, có người tử vong do thiên tai. Tổng số tiền chi cho các hoạt động trên là hơn 10,4 tỷ đồng.



Khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và các ban, ngành liên quan tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch. Đồng thời, vận động, tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 28,8 tỷ đồng; phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phân bổ trên 8,6 tỷ đồng hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch; đón công dân là phụ nữ mang thai, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh phía Nam về tỉnh; hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm, vật dụng, trang bị phòng hộ cho các khu cách ly tập trung và các hộ đang bị phong tỏa tạm thời...



Theo ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Với những kết quả đạt được trong năm 2021, MTTQ các cấp đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, MTTQ các cấp tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình trong hệ thống chính trị và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

NGỌC ANH