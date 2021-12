Kông Chro: Hội nghị phản biện dự thảo Nghị quyết HĐND huyện

(GLO)- Ngày 13-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022.





Theo nội dung dự thảo Nghị quyết, năm 2021, huyện Kông Chro có 20/26 chỉ đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) đạt 77,98%, tăng 55,63% so với Nghị quyết (nông-lâm nghiệp-thủy sản chiếm 27,42%, công nghiệp-xây dựng 58,97%; dịch vụ 13,61%).

Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro Huỳnh Ngọc Ẩn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh



Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022: dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu như: tổng giá trị sản xuất tăng 11,36 % trở lên; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 21,06 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên đầu người đạt 32 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2021-2025) còn 41,02%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,50 %; tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,94 %; trồng mới 550 ha rừng (kể cả cây phân tán)…



Đa số các ý kiến trình bày tại hội nghị đều thể hiện sự nhất trí đối với nội dung dự thảo của Nghị quyết. Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, số liệu như: bổ sung nội dung đánh giá cụ thể về công tác phòng-chống dịch Covid-19; chỉ tiêu về người dân tham gia BHYT; chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia… cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.



Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổng hợp các ý kiến để gửi đến cơ quan chuyên môn xem xét, tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp.



KỲ ANH