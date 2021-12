Kbang: Quyết nghị 21 chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện năm 2022

(GLO)- Ngày 16-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) khóa IX nhiệm kỳ 2010-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, phòng-chống dịch gắn với phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, có 16/21 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2021, các đại biểu đã tập trung phân tích một số tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, giải pháp khả thị triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2022. Cụ thể là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”, gắn với phát triển kinh tế-xã hội; chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với liên kết đầu tư của các doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao đời sống hộ chính sách, người có công; rà soát, hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn bởi dịch Covid-19; giảm thiểu tình trạng tự tử, tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn...

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung đánh giá, tìm nguyên nhân khắc phục các tiêu chí chưa đạt trong năm 2021, nhất là thu nhập bình quân đầu người gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt, năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện không đưa vào nghị quyết chỉ tiêu thực hiện xã, làng nông thôn mới nhưng vẫn phải chỉ đạo tập trung làm, đồng thời xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt đặt ra trong nhiệm kỳ. Tổ chức khảo sát từng nhóm đối tượng để có giải pháp vận động, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Trên cơ sở các nghị quyết chuyên đề về các nhiệm vụ trọng tâm, huyện xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể từng nội dung để sớm triển khai thực hiện. Trong đó, cần xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị nông sản theo hướng bền vững; ưu tiên kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp, phát triển kinh tế rừng, dược liệu dưới tán rừng; thu hút nhà đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái, lịch sử…

Kết thúc hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang đã quyết nghị 21 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2022.