Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội do Trung tướng Trần Ngọc Khánh-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về Cảnh sát Cơ động (CSCĐ).





Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Quang cảnh buổi khảo sát tại UBND tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh đã thông tin đến đoàn công tác những kết quả đạt được của lực lượng CSCĐ. Theo đó, những năm qua, CSCĐ đã làm tốt chức năng là lực lượng tiên phong, cơ động chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang; phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; vũ trang canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, các công trình quan trọng về an ninh quốc gia đặt tại địa phương theo quy định. Sau khi Pháp lệnh CSCĐ có hiệu lực thi hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn lực lượng.





Đại diện đoàn công tác giải trình một số nội dung của dự thảo Luật. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Bên cạnh đó, với chủ trương xây dựng lực lượng Cảnh sát Cơ động trở thành một lực lượng “thép” đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, UBND tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khảo sát, báo cáo và quyết định cấp 3 ha tại xã Ia Der (huyện Ia Grai) để lập dự án, báo cáo Bộ Công an đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng CSCĐ vào năm 2010. Năm 2015, UBND tỉnh tiếp tục cấp đất để xây dựng trường bắn và sân tập luyện. Năm 2018, tiếp tục cấp 0,5 ha để xây dựng khu quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ.



Góp ý dự thảo Luật Cảnh sát Cơ động, UBND tỉnh đề xuất Đoàn khảo sát quan tâm, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Luật CSCĐ và tổng hợp các ý kiến của các tỉnh, thành phố để kiến nghị Bộ Công an quan tâm, trang bị các phương tiện, thiết bị, vũ khí bảo đảm tính chiến đấu, hiện đại cho lực lượng CSCĐ ở địa phương chủ động trong công tác. Mặt khác, cần quy định cụ thể hơn về chế độ, chính sách cho lực lượng CSCĐ khi thực hiện nhiệm vụ, đối mặt với nhiều tình huống phức tạp, các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Ngoài ra, cần làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh trong triển khai thi hành Luật CSCĐ, cụ thể hóa quy định về sự hỗ trợ của địa phương với lực lượng CSCĐ làm căn cứ để dự trù, cân đối các nguồn kinh phí địa phương hàng năm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông cho rằng: Trong dự thảo Luật Cảnh sát Cơ động cần đối chiếu với các luật khác để tránh sự trùng lắp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Trần Ngọc Khánh ghi nhận các kiến nghị của tỉnh. Đoàn sẽ có văn bản giải trình những nội dung mà các đại biểu băn khoăn; đồng thời khẳng định, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp đầy đủ, kết hợp cùng các Đoàn khảo sát khác của Ủy ban để tiến tới hoàn chỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo dự án luật trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới.



VĨNH HOÀNG