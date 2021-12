Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội làm việc với Công an tỉnh

(GLO)- Sáng 10-12, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội do Trung tướng Trần Ngọc Khánh-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Gia Lai nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về Cảnh sát Cơ động (CSCĐ). Dự buổi làm việc có đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Công an tỉnh đã khái quát những kết quả đạt được của lực lượng CSCĐ. Theo đó, thời gian qua đơn vị đã tổ chức 212 buổi huấn luyện, diễn tập, thực hành xử lý các tình huống giả định cho 1.946 lượt cán bộ, chiến sĩ; triển khai 211.000 ca với hơn 286.000 lượt cán bộ, chiến sĩ vũ trang canh gác 24/24 giờ tại 8 mục tiêu và 2 công trình trọng điểm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, đơn vị còn cử 647 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và Công an TP. Pleiku đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội tại Công an tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Bên cạnh đó, lực lượng CSCĐ tiến hành điều tra, thu thập thông tin 4 tuyến trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; chủ động xây dựng, diễn tập các phương án xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo ứng trực sẵn sàng xử lý các tình huống khi có yêu cầu. Triển khai 2.241 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các đơn vị tiến hành rà bom, mìn đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai hơn 53.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra ban đêm trên địa bàn TP. Pleiku và vùng giáp ranh. Qua tuần tra kiểm soát phát hiện 423 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, 60 vụ với 156 đối tượng phạm pháp hình sự…



Tại buổi làm việc, các đại biểu Công an tỉnh đã góp ý cho dự thảo Luật Cảnh sát Cơ động về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ CSCĐ. Tất cả các ý kiến đều đồng tình với việc sớm ban hành Luật Cảnh sát Cơ động. Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, đặc thù của lực lượng CSCĐ là làm việc, ăn, ở, sinh hoạt tập trung, thường xuyên phải trực chiến đấu, không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình; đóng quân ở nhiều địa bàn phức tạp, vùng sâu, vùng xa, có điều kiện kinh tế khó khăn... Do đó, việc thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ CSCĐ là hết sức cần thiết. Cùng với đó, cần trang bị những trang thiết bị hiện đại để lực lượng CSCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Phát biểu tại cuộc làm việc, Trung tướng Trần Ngọc Khánh-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội ghi nhận các kiến nghị tại buổi làm việc. Đồng thời khẳng định, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp đầy đủ, kết hợp cùng các đoàn khảo sát khác của Ủy ban để tiến tới hoàn chỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo dự án Luật trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới.



VĨNH HOÀNG