Đak Pơ tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa IV

(GLO)- Ngày 24-12, kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) đã hoàn thành các nội dung đề ra và tiến hành bế mạc.

Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức song tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện Đak Pơ trong năm 2021 cơ bản ổn định. Huyện thực hiện đạt và vượt 18/22 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Tổng giá trị sản xuất thực hiện được hơn 2.359 tỷ đồng, đạt 100,02% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng thực hiện được 23.308 ha, đạt 100,25% kế hoạch; năng suất, sản lượng của hầu hết các loại cây trồng đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện được hơn 30,8 tỷ đồng, đạt 111,01%KH; tổng chi ngân sách thực hiện được hơn 250 triệu đồng, đạt 112% dự toán UBND tỉnh giao và đạt 106,1% dự toán HĐND huyện giao.

Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa-thông tin có chuyển biến tích cực; lồng ghép các chương trình thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo. Đến cuối năm 2021, toàn huyện có 315 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,79%, 863 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,65%/tổng số hộ dân trên địa bàn huyện. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định; công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Quang cảnh kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Đak Pơ khóa IV. Ảnh: Nguyễn Hiền

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận sôi nổi về các vấn đề được đông đảo cử tri trong huyện quan tâm. Cụ thể là công tác xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; giải pháp quy hoạch và phát triển vùng rau và quảng bá thương hiệu cho rau Đak Pơ; chính sách hỗ trợ kinh phí cho các hộ thực hiện sản phẩm OCOP; việc xem xét tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025; giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trên địa bàn xã Phú An; công tác quy hoạch khu dân cư, giải phóng mặt bằng; các tác thu gom rác thải trong khu dân cư; công tác dạy và học trong điều kiện thích nghi với diễn biến khó lường của dịch Covid-19; các giải pháp ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học giữa chừng do tác động của dịch Covid-19…

Sau phiên thảo luận và chất vấn, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết và 22 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện trong năm 2022.

Ông Nguyễn Thanh Hiền (bìa trái)-Trưởng phòng Văn hóa-Thông Tin huyện được bầu bổ sung thành viên UBND huyện Đak Pơ. Ảnh: Nguyễn Hiền

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND huyện đã bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Phan Vĩnh Hưng do chuyển công tác khác; bầu bổ sung thành viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Thanh Hiền-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện. Đồng thời, bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính Trị tỉnh; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Ngô Khắc Ngọc và ông Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.