Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Văn Niên: Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khi tham dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11-2021 của Chi bộ làng Nhao 2 (xã Ia Kênh, TP. Pleiku) vào chiều 7-12. Cùng dự sinh hoạt có đồng chí Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku và lãnh đạo xã Ia Kênh.





Chi bộ làng Nhao 2 hiện có 9 đảng viên chính thức, trong đó có 4 đảng viên tại chỗ, 5 đảng viên là cán bộ, công chức của xã tăng cường về sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã nghe Bí thư Chi bộ Rơ Lan Yich thông tin về tình hình thời sự, quán triệt các văn bản mới liên quan đến nhiệm vụ công tác; đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong tháng 11, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12-2021 và một số định hướng nhiệm vụ trong năm 2022.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt của Chi bộ làng Nhao 2 (xã Ia Kênh, TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài



Với sự đoàn kết, thống nhất cao, Chi bộ làng Nhao 2 đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tháng 11, Chi bộ đã hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch; tổ chức kiểm điểm, phân loại chất lượng đảng viên và Chi bộ năm 2021; tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác năm 2022. Bên cạnh đó, Chi bộ đã chỉ đạo phát huy vai trò của các tổ Covid cộng đồng trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 để nắm thông tin công dân trên địa bàn và công dân từ nơi khác đến. Làng đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, không để trường hợp nào thiếu ăn. Hiện làng đã có hơn 90% người dân được tiêm vắc xin phòng Covid-19.



Về nhiệm vụ tháng 12 và trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động người dân tập trung chăm sóc cây trồng, vật nuôi; tiếp tục theo dõi dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tuyên truyền để người dân tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm… Bí thư Chi bộ Rơ Lan Yich cho biết: “Các nội dung sinh hoạt chi bộ đều sát với thực tiễn. Khi lựa chọn nội dung, nhiệm vụ trong tháng tới, Chi ủy đều họp bàn trước. Trong tháng, các đảng viên phụ trách hội, đoàn thể đều trao đổi thông tin hai chiều với nhau, từ đó định hướng để các chi hội hoạt động có hiệu quả. Hôm nay, các đảng viên rất phấn khởi vì buổi sinh hoạt có Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí cấp ủy cấp trên về dự sinh hoạt để kịp thời lắng nghe, nắm bắt những vấn đề mà người dân quan tâm”.



Nhất trí cao với báo cáo, các đảng viên trong Chi bộ đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận về những khó khăn trong việc phát triển đảng viên mới, việc đăng ký và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trong làng. Đồng thời, các đảng viên cũng đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt trong thời gian tới, cũng như các giải pháp giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Đảng viên Nguyễn Thị Thúy Liễu cho biết: Việc phát triển đảng viên tại chỗ hết sức khó khăn vì không tìm được nguồn, gặp khó trong việc viết lý lịch người xin vào Đảng. Vì thế, các đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động theo dõi, giúp đỡ để phát triển đảng viên mới trong thời gian tới.



Tham dự buổi sinh hoạt Chi bộ làng Nhao 2, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, đúng quy định của Đảng. Những văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy đều được Chi bộ triển khai đầy đủ, kịp thời đến từng đảng viên và người dân. Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao vai trò điều hành, nắm công việc và cách diễn đạt của Bí thư Chi bộ làng Nhao 2. Tuy nhiên, trong sinh hoạt Đảng, các đảng viên chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt để tạo không khí sôi nổi và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó, cách viết biên bản họp chi bộ vẫn chưa đúng, chưa thể hiện đầy đủ, cụ thể nội dung cuộc họp.



Để nâng cao chất lượng sinh hoạt trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên yêu cầu: Chi bộ cần giao trách nhiệm cho từng đảng viên phụ trách công việc gì, nhiệm vụ gì. Chi bộ phải nắm vững vai trò, vị trí của mình để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo mọi mặt đời sống của làng; vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong thời gian tới phải được nâng cao hơn nữa. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi ủy và đảng viên phải quan tâm hơn nữa công tác kết nạp đảng viên mới; giao nhiệm vụ cho các đảng viên quan tâm phát hiện, theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên tại chỗ. Bên cạnh đó, làng hiện còn 11 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo, Chi bộ cần tập trung nâng cao đời sống của người dân, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất để giảm hộ nghèo. Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chi bộ cần lãnh đạo các hội, đoàn thể làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên để tạo nguồn phát triển đảng viên. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn đoàn kết, không nghe, không theo lời xúi giục của kẻ xấu. Thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19, tuân thủ nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền để bà con tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, từ bỏ các tập tục lạc hậu trong cưới hỏi, đám ma.



Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng 1 phần quà; Thường trực Thành ủy Pleiku tặng 1 phần quà cho hệ thống chính trị làng Nhao 2.



PHAN LÀI