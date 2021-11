(GLO)- Sáng 17-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11-2021 theo hình thức trực tuyến.





Tham dự tại điểm cầu chính của tỉnh Gia Lai có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên Trung ương và báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan và lực lượng vũ trang tỉnh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương định hướng một số nội dung tuyên truyền. Ảnh: Anh Huy



Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ủy ban Biên giới quốc gia và Bộ Ngoại giao thông tin về 2 chuyên đề: “Thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia”, “Quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian gần đây”. Cùng với đó, lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã thông tin đến các đại biểu chuyên đề “Đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19”.



Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo cáo viên và Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tập hợp nội dung liên quan đến các chuyên đề và phối hợp triển khai tuyên truyền hiệu quả, nhất là công tác “Đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19”. Đồng thời tập trung tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV; chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” và các hoạt động đối ngoại.



Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội và đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức về Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” để Nhân dân yên tâm, tin tưởng và không chủ quan, lơ là trong phòng-chống dịch; tăng cường tuyên truyền về chiến lược tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, đặc biệt là nỗ lực triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 12-17 tuổi.



Liên quan đến một số sự kiện sắp diễn ra, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị tập trung tuyên truyền đậm nét về Hội nghị Văn hóa toàn quốc và một số nội dung liên quan theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam-Dư luận quốc tế và trong nước về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”; Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 diễn ra ngày 19-11 tới đây.



ANH HUY