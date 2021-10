Thường trực Thị ủy An Khê, Ayun Pa đối thoại với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, làng, tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận

(GLO)- Sáng 21-10, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thị ủy với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, làng, tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận trên địa bàn thị xã năm 2021. Cùng ngày, Thường trực Thị ủy Ayun Pa cũng tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã.





Tại hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước đã thông báo tóm tắt về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thị xã 9 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.



Quang cảnh hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thị ủy An Khê với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, làng, tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận trên địa bàn thị xã. Ảnh: Ngọc Minh

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, các đại biểu đã có nhiều kiến nghị gửi tới cấp ủy, chính quyền các vấn đề liên quan đến việc đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước, làm đường bê tông đường hẻm nội thị; bố trí thêm thùng rác tại tuyến đường chính và xây dựng lịch thu gom rác thải tại các tuyến đường hẻm. Bên cạnh đó, các đại biểu còn có ý kiến thị xã tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng khu công nghiệp tại phường An Bình nhằm tạo việc làm cho lao động địa phương và phát triển kinh tế của thị xã; có kế hoạch quản lý, sử dụng các nhà văn hóa dôi dư do sáp nhập tổ dân phố để hạn chế hư hỏng; nạo vét, cải tạo hồ Hòn Cỏ (xã Song An) nhằm tăng công năng sử dụng và phát triển du lịch tại địa điểm này…



Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý, phát triển đảng viên và việc thực hiện chủ trương bố trí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, làng, tổ dân phố.



Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước thay mặt Thường trực Thị ủy tiếp thu những ý kiến đóng góp và cho biết sẽ khẩn trương chỉ đạo khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đã được các đại biểu chỉ ra, nhất là trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, giám sát của Mặt trận và tổ chức chính trị-xã hội các cấp. Bí thư Thị ủy đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần quyết tâm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; đoàn kết chung tay xây dựng thị xã An Khê xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh.



* Cùng ngày, Thường trực Thị ủy Ayun Pa tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã năm 2021. Cùng tham dự buổi đối thoại có Bí thư 8 xã, phường và các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của thị xã.

Ông Võ Xuân Thi-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 3 (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Vũ Chi



Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2021 của thị xã. Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, Bí thư Chi bộ các thôn, tổ dân phố đã có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị trực tiếp với Thường trực Thị ủy. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề mà Nhân dân quan tâm như: giải quyết các chế độ, chính sách cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; làm mương thoát nước cho các tuyến đường thường xuyên bị ngập vào mùa mưa; bất cập trong cách ly công dân tại nhà; liên kết trong sản xuất nông nghiệp, tạo sự phát triển bền vững; vấn đề chỉnh trang đô thị… Bên cạnh đó, các Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố cũng bày tỏ nguyện vọng của mình trong quá trình công tác, lao động sản xuất.



Thường trực Thị ủy và đại diện các cơ quan chuyên môn đã giải đáp những ý kiến và động viên đội ngũ Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố tiếp tục phát huy vai trò của mình, tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.



NGỌC MINH - VŨ CHI