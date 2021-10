Thông cáo báo chí số 2 của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày 22/10, Quốc hội sẽ nghe tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù.



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tham gia góp ý các Dự án Luật sửa đổi, bổ sung

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tham gia phiên thảo luận ở tổ tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai đối với từng dự án luật. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)





Ngày 21/10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 2 theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.



Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).



Trước đó, ngày 19/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thành lập 72 Tổ Đại biểu Quốc hội, trong đó có 10 Tổ tại Nhà Quốc hội, gồm các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách công tác tại các cơ quan Trung ương ở Hà Nội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; 62 Tổ/62 địa phương, gồm các vị đại biểu Quốc hội còn lại, Tổ trưởng là Trưởng đoàn hoặc Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn.



Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cảnh sát cơ động; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Cảnh sát cơ động; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.



Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.



Thứ Sáu, ngày 22/10, buổi sáng, Quốc hội nghe: Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên-Huế.



Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế; Buổi chiều, Quốc hội nghe: Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020.



Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung trên.

Theo TTXVN/Vietnam+