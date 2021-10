Thổi phồng mặt trái - chiêu trò chống phá nguy hiểm

Đã thành thói quen, mỗi khi Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta tập trung vào nhiệm vụ gì là những kẻ mang tâm địa xấu xa với mưu đồ đen tối lại chĩa mũi dùi chống phá. Điệp khúc ấy tiếp tục lặp lại khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.



Nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã nới lỏng việc hạn chế đi lại theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.



Đừng thiển cận, thiếu thiện chí



Các thế lực thù địch tận dụng mạng lưới truyền thông hải ngoại thiếu thiện chí với Việt Nam và nền tảng mạng xã hội (MXH) để phát tán nhiều bài viết, video clip mang nội dung kích động, chống phá Việt Nam. Đặc biệt gần đây, trên một vài trang mạng và một số phương tiện truyền thông trong đó có Đài Á Châu tự do (RFA) xuất hiện một số bài viết thể hiện cái nhìn thiển cận của tác giả núp bóng chống dịch COVID-19 để xuyên tạc, thổi phồng về những khó khăn, bất cập ở Việt Nam.



Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả bước đầu công tác phòng, chống dịch COVID-19 hôm 17-10, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê bình, chấn chỉnh một số địa phương thực hiện chưa nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP. Lợi dụng việc này, các thế lực thù địch xuyên tạc rằng sự ra đời của Nghị quyết 128/NQ-CP là thể hiện “thất bại” của Việt Nam trong chống dịch COVID-19.



Dưới tiêu đề: “Lãnh đạo cấp dưới không phục tùng cấp trên nói lên điều gì?” bài phát trên RFA đã mượn dư luận cho rằng đó là biểu hiện “thượng bất chính thì hạ tắc loạn”. Bình luận về cuộc tọa đàm “Nghị quyết 128 - Hướng đến bình thường mới” do Cổng thông tin Chính phủ tổ chức, RFA trích đăng ý kiến của người đàn ông giấu tên mà theo cách nói của họ là “một người am hiểu tình hình nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội” để nói xấu Việt Nam...



Chúng ta chẳng lạ gì những thủ đoạn mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng trong thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam. Chiêu trò phủ nhận kết quả, thổi phồng yếu kém và mặt trái xã hội không phải là mới nhưng vẫn hết sức nguy hiểm.



Mục đích của những giọng điệu ấy không gì khác là làm lu mờ thành quả cách mạng nói chung và phủ nhận những nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống dịch nói riêng; làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ; gieo rắc tâm lý hoài nghi, sự phân tâm trong xã hội, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân...



Những nỗ lực của Việt Nam là không thể phủ nhận



Nhìn nhận khách quan gần hai năm qua, chúng ta không phủ nhận công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nước ta còn có nhiều khó khăn, khuyết điểm. Những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe con người và KT-XH mà chúng ta phải gánh chịu đã rõ. Với tinh thần trung thực, thẳng thắn, những hạn chế, bất cập, vấn đề đặt ra đã được Đảng, Chính phủ ta kiểm điểm làm rõ, phân tích sâu sắc nguyên nhân và tập trung biện pháp kiên quyết khắc phục.



Nhưng chúng ta không thể vì những khó khăn, khuyết điểm ấy mà phủ nhận sạch trơn sự nỗ lực, cố gắng của cả dân tộc Việt Nam. Và càng không thể vì thiếu sót, khuyết điểm của một vài địa phương mà “vơ đũa cả nắm” để suy diễn, quy kết vô lối rằng Việt Nam thất bại trong phòng, chống dịch; nội bộ Việt Nam “có vấn đề” hay sắp “loạn 63 sứ quân”... - chỉ có những kẻ mang động cơ đen tối, tâm địa xấu xa mới phán xét hồ đồ như thế.



Một thực tế không ai có thể phủ nhận là, bằng tinh thần “chống dịch như chống giặc”; “mỗi người dân là một chiến sĩ”... phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, Việt Nam đã từng bước ngăn chặn có hiệu quả dịch COVID-19. Đặc biệt, từ tháng 4.2021 đến nay, dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư rất mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố với chủng virus mới nguy hiểm hơn rất nhiều và tốc độ lây lan cực nhanh.



Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực, đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.



Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương. Với tinh thần vừa có kế thừa và vừa có đổi mới vì chưa có tiền lệ nên chúng ta phải bám sát thực tiễn; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung từng bước hoàn thiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình. Nhiều biện pháp phòng, chống dịch chưa có tiền lệ, mạnh mẽ, quyết liệt đã được chúng ta áp dụng để thực hiện mục tiêu ưu tiên hàng đầu, trên hết là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các đô thị, vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, chúng ta đã nhanh chóng điều chỉnh tổ chức thực hiện theo cách tiếp cận toàn dân, lấy nhân dân là chủ thể phòng, chống dịch.



Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu như: Y tế, quân đội, công an, các lực lượng cơ sở và sự đoàn kết, đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, công tác phòng, chống dịch ngày càng chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn. Không phải ngẫu nhiên mà Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao cách tiếp cận toàn dân trong phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam.



Cùng với đẩy mạnh ngoại giao vaccine, Việt Nam đã thành lập Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19, tích cực đẩy mạnh nhập khẩu, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trong nước và phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay. Cho đến cuối tháng 10.2021, chúng ta đã cơ bản kiềm chế, đẩy lùi, kiểm soát được tình hình dịch và chuyển sang giai đoạn mới.



Tỉnh táo để không “nối giáo cho giặc”



Nghị quyết 128/NQ-CP ra đời là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, giúp xã hội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển KT-XH. Nhưng tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường nên chúng ta phải hết sức đề phòng, tránh lơ là, chủ quan.



Mặt khác, các thế lực thù địch, phản động luôn rình rập để núp bóng dịch bệnh chống phá Việt Nam. Do đó, cùng với phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, phục hồi và phát triển KT-XH thành công, chúng ta phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.



Đặc biệt là chiêu trò thổi phồng mặt trái; xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm lu mờ, phủ nhận thành quả cách mạng nói chung và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng. Các thế lực thù địch coi đây là một phương thức hữu hiệu nhất nhằm làm suy giảm lòng tin của nhân dân, gây bất ổn trong xã hội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.



Để thực hiện mưu đồ nguy hiểm ấy, họ không từ bất cứ chiêu thức, thủ đoạn nào. Đáng chú ý, họ triệt để lợi dụng MXH để phát tán, lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, bịa đặt sai sự thật hòng kích động, gây tâm lý hoang mang, hoài nghi trong cộng đồng.



Do vậy việc theo dõi, quản lý nắm chắc tình hình hoạt động trên internet và MXH để chủ động có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa với những thông tin, luồng dư luận sai trái là rất cần thiết. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Bằng nhiều hình thức, phương pháp, công tác tuyên truyền, giáo dục phải đi sâu vạch trần tính chất nguy hiểm của chiêu trò thổi phồng mặt trái, thiếu sót, khuyết điểm để chống phá Việt Nam mà các thế lực thù địch đang tiến hành, từ đó nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh, phản bác.



Đối với mỗi cá nhân, nhất là những người tham gia MXH cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo để không tự biến mình thành kẻ “nối giáo cho giặc”. Trước mọi thông tin mỗi người cần có một cái nhìn khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển để khi tiếp cận và nhận thức cho đúng đâu là thông tin chính thống, đâu là những thông tin sai lệch, chủ quan, phiến diện, một chiều.



Khi tham gia MXH cần thận trọng, có quan điểm, nhận định rõ ràng, trên cơ sở khoa học, tránh nóng vội, chủ quan, đưa ra những thông tin vô căn cứ. Đó chính là biện pháp cần thiết để mỗi chúng ta tự bảo vệ, tự miễn dịch trước những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm thổi phồng khuyết điểm, khoét sâu mặt trái để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.



Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)

