Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV: Nhiều ý kiến tâm huyết vào các dự thảo Luật

(GLO)- Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, chiều 21-10, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ về Dự án Luật Cảnh sát cơ động và và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.





Sau khi nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Cảnh sát cơ động; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tổ. Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến đối với 2 dự án Luật này.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn chủ trì thảo luận tổ tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn



Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản tán thành việc sửa đổi quy định theo hướng trao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học. Cùng với đó, đề xuất Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo hướng bổ sung, làm rõ “cơ chế phân chia hợp lý lợi ích giữa Nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả” để thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 20-NQ/TW; nghiên cứu mở rộng cơ chế giao quyền sở hữu tương tự đối với giống cây trồng, một số đối tượng quyền tác giả và quyền liên quan; khắc phục sự không thống nhất giữa quy định về quyền đăng ký, sở hữu đối với kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trong các luật hiện hành. Các đại biểu cũng cho rằng: Việc quy định không áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, tên thương mại, bí mật kinh doanh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh là không phù hợp, vì sẽ dẫn đến khoảng trống pháp luật trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ảnh: Quang Tấn



Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cho rằng, cần phân cấp, phân quyền, chẳng hạn như đối với những sản phẩm thông thường thì phải có tiêu chí của sản phẩm thông thường cụ thể. Những sản phẩm ở góc độ quốc gia, Bộ công nhận thì kèm theo những tiêu chí nào? Tương tự, những sản phẩm được phân cấp, phần quyền cho tỉnh công nhận thì cũng phải có tiêu chí cụ thể.



Đóng góp ý kiến vào Dự án Luật Cảnh sát cơ động, các đại biểu cho rằng: Đây là việc làm cần thiết, hướng tới việc xây dựng các chính sách lớn, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cần thiết để xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Vừa tạo điều kiện cho lực lượng hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, vừa bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Đồng thời, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến, góp phần hoàn chỉnh Dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Đại biểu Đinh Văn Thê-Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh góp ý vào dự án Luật Cảnh sát cơ động. Ảnh: Quang Tấn



“Điều 3 Luật Cảnh sát cơ động quy định, Cảnh sát cơ động thuộc Công an nhân dân Việt Nam, là lực lượng vũ trang nhân dân chuyên trách, nòng cốt thực hiện các biện pháp vũ trang để bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Vấn đề này, tôi thấy chưa đảm bảo tính nguyên tắc, thông nhất với các văn bản vi phạm pháp luật đã được Quốc hội ban hành, quy định tại Điều 5, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực tế là chỉ cần quy định là Cảnh sát cơ động thuộc Công an nhân dân là thể hiện rõ nội hàm về vị trí của Cảnh sát cơ động, bảo đảm tính thống nhất với vị trí của Công an nhân dân theo điểm 3 của Luật Công an nhân dân năm 2018”-Đại biểu Đinh Văn Thê-Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-nêu.



Theo chương trình làm việc, ngày 22-10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo một số bộ, ngành sẽ báo cáo Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên-Huế. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng, các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên-Huế…



QUANG TẤN