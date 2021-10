Krông Pa gặp mặt chức sắc, chức việc, cốt cán trong tôn giáo

(GLO)- Sáng 19-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi gặp mặt các chức sắc, chức việc, cốt cán trong tôn giáo trên địa bàn huyện.





Huyện Krông Pa có 3 tôn giáo chính với 20.463 tín đồ chiếm 22,48% dân số. Trong những năm qua, các tôn giáo trên địa bàn huyện Krông Pa đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; luôn giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của tôn giáo; cùng với Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, tích cực tham gia phòng-chống dịch Covid-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng quà cho các chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo. Ảnh: Viễn Phương



Nhiều chức sắc, chức việc, cốt cán và tín đồ đã trở thành những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia xây dựng nông thôn mới... Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, các chức sắc, chức việc, cốt cán phối hợp lực lượng công an và chính quyền địa phương thường xuyên giáo dục gia đình, con em phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương...



Tại buổi gặp mặt, đại diện các tôn giáo cho rằng, thời gian qua, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng nên hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được đảm bảo, sinh hoạt của các cơ sở tôn giáo đúng quy định.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kpă Ngun ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và mong muốn các vị chức sắc, chức việc, cốt cán trong tôn giáo tiếp tục đồng hành với địa phương, động viên tín đồ, phật tử, bà con giáo dân đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo, từ thiện.



Dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa đã trao 35 phần quà cho các vị chức sắc, chức việc, cốt cán trong tôn giáo.



LÊ ĐẠI