Đak Đoa bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách

(GLO)- Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an viên năm 2021.

Nội dung bồi dưỡng, huấn luyện về công tác phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Công an viên. Ảnh: Thanh Nhật

Theo đó, 2 lớp bồi dưỡng, huấn luyện được tổ chức theo cụm xã phía Bắc tại xã Nam Yang và cụm xã phía Nam tại xã A Dơk, với sự tham gia của gần 100 Công an viên ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.



Tại lớp bồi dưỡng, lực lượng Công an viên được nghe phổ biến một số chuyên đề về pháp luật, pháp chế và công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; những nội dung cơ bản của Luật và các văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; công tác phòng ngừa, đấu tranh hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo gây mất an ninh trật tự; phương pháp nhận biết ma túy, tác hại ma túy và cách phòng-chống tội phạm ma túy trên địa bàn; tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy...



Thông qua lớp bồi dưỡng, huấn luyện nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, thiết thực về chính trị, pháp luật, công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự ở cơ sở và phương pháp hoạt động của lực lượng Công an viên thôn, làng, giúp lực lượng Công an viên làm tốt chức năng góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.



THANH NHẬT