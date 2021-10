Chư Păh tổng kết, rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

(GLO)- Ngày 22-10, Huyện ủy Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổng kết, rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 nhằm đánh giá quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, làm cơ sở để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ trong những năm tiếp theo.

Sau quá trình chuẩn bị chu đáo, cuộc diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang-thiết bị và phương tiện kỹ thuật tham gia. Công tác diễn tập được các cấp các ngành phối hợp chặt chẽ; thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai và chấp hành nghiêm túc Chỉ thị của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Công tác bảo vệ an ninh, an toàn và công tác hậu cần phục vụ cho diễn tập ở các khu vực được bảo đảm.

Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Ảnh: Hữu Phong

Cuộc diễn tập đã tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang huyện; qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân trước âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng. Đặc biệt, công tác diễn tập nâng cao nhận thức sâu sắc về sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bồi dưỡng thêm những kiến thức cơ bản về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và công tác quân sự địa phương.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021.