Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà các chốt kiểm soát phòng-chống dịch

(GLO)- Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh (2-9), sáng 1-9, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.





Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 số 3 tại cầu Suối Voi (khu vực giáp ranh giữa TP. Pleiku với huyện Chư Păh); chốt Sao Mai trên quốc lộ 14 (giáp ranh giữa huyện Chư Păh với tỉnh Kon Tum) và chốt thôn 1 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt số 3. Ảnh: Anh Huy



Để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào TP. Pleiku trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TP. Pleiku đã bố trí 4 chốt kiểm soát chính tại các vị trí cửa ngõ ra vào thành phố. Phụ trách chốt kiểm soát số 3 tại cầu Suối Voi, Thiếu tá Võ Quang Dũng thông tin: “Chốt có 18 thành viên được bố trí luân phiên chốt chặn 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào thành phố. Quá trình triển khai thực hiện những ngày đầu cũng gặp khó khăn, do một số người dân chưa hiểu rõ các quy định nên còn phản ứng, thậm chí có trường hợp chúng tôi phải giải thích gần 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, sau khi hiểu rõ, người dân đều chấp hành nghiêm các quy định và quay đầu xe”.



Tương tự, ngay khi TP. Pleiku áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thành phố, xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh)-địa phương giáp ranh với thành phố đã thành lập chốt để kiểm soát, ngăn chặn người, phương tiện ra vào địa bàn. Phụ trách tại chốt kiểm soát thôn 1, Thượng úy Rơ Châm Trung Kiên-Phó trưởng Công an xã Nghĩa Hưng cho biết: “Tuyến đường này thông với đường Lê Văn Sỹ (phường Yên Thế, TP. Pleiku). Hàng ngày, lưu lượng người, phương tiện qua lại khá nhiều, chủ yếu là người dân qua lại buôn bán, làm rẫy. Do đó, chúng tôi bố trí lực lượng gồm công an viên, dân quân và y tế trực 24/24 giờ để hướng dẫn và giúp đỡ người dân khi cần”. Theo Thượng úy Kiên, mỗi ngày có khoảng 10 lượt người gửi hàng hóa, nhu yếu phẩm tại chốt nhờ lực lượng chuyển sang chốt của thành phố để người thân đến nhận và ngược lại. Công tác tiếp nhận và bàn giao đều được lực lượng tại chốt thực hiện theo đúng các quy định về công tác phòng-chống dịch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt Sao Mai. Ảnh: Anh Huy



Tại chốt kiểm soát Sao Mai trên quốc lộ 14, Thiếu tá Tô Trọng Hải-Phụ trách chốt cũng nêu một số khó khăn và đề xuất với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về việc quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về nơi ăn, ở, sinh hoạt để lực lượng yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại, nơi ăn, ở, sinh hoạt của lực lượng đang mượn nhà dân, lại là nhà tạm nên mỗi khi trời đổ mưa lớn, đồ đạc, giấy tờ, thiết bị máy móc đều bị ẩm ướt. Mặt khác, lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao, do đó không thể di chuyển đến các khu vực đông người để mua các nhu yếu phẩm đảm bảo công tác hậu cần.

Đại diện lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt Sao Mai nêu một số khó khăn với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn. Ảnh: Anh Huy



Tại các chốt đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời động viên, chia sẻ và bày tỏ mong muốn các lực lượng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn gian khổ, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng, cùng với tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các lực lượng trong quá trình giải thích, xử lý các tình huống cần uyển chuyển, mềm dẻo nhưng phải hết sức kiên quyết theo đúng quy định. Riêng tại chốt kiểm soát số 3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các lực lượng cần dán thêm bảng hướng dẫn rõ ràng, chi tiết để người dân đọc, hiểu và chấp hành đúng quy định chung về công tác phòng dịch, tránh trường hợp phải giải thích nhiều lần, nhiều người.



Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng những phần quà gồm tiền mặt và một số mặt hàng thiết yếu đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt.

ANH HUY