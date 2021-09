Hội thảo quy chế phối hợp về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân

(GLO)- Sáng 7-9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc về quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.





Tham dự hội thảo tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lê Ánh



Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng và công tác chính trị trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an vững mạnh về chính trị là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc trong tình hình mới. Vì vậy, sự lãnh đạo trực tiếp của các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương là nhân tố quan trọng bảo đảm cho công tác Đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân luôn hoạt động đúng định hướng theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…



Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và sự cần thiết của việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy về vai trò lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.



Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Trần Quốc Tỏ-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an-nhấn mạnh: Kết quả hội thảo là cơ sở quan trọng để giúp Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chất lượng các văn bản dự thảo, tạo sự đồng thuận, nhất trí với các Tỉnh ủy, Thành ủy và các Ban Đảng Trung ương trước khi trình Ban Bí thư cho ý kiến phê duyệt vào phiên họp trung tuần tháng 11-2021.



LÊ ÁNH