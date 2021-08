Xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân: Nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

(GLO)- Tại cuộc họp mới đây với Ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung yêu cầu tiếp tục củng cố, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhằm lãnh đạo đảng viên, người lao động tích cực sản xuất kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.





Phát huy vai trò hạt nhân



Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai được cổ phần hóa từ đầu năm 2005 với 100% vốn tư nhân. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Công ty đã kết nạp 13 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 22 người. Ông Huỳnh Văn Phong-Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ-cho hay: Là doanh nghiệp tư nhân nên công tác phát triển đảng viên của Công ty gặp nhiều khó khăn hơn so với các tổ chức cơ sở Đảng thuộc loại hình khác. Tuy nhiên, thông qua hoạt động, Chi bộ cũng đã giới thiệu nhiều lao động nòng cốt là đảng viên giữ những chức vụ chủ chốt, quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. “Cấp ủy luôn ưu tiên phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ quản lý hoặc thuộc diện quy hoạch; khi bổ nhiệm thì ưu tiên lao động là đảng viên. Tổ chức Đảng đã tạo được sự đồng thuận trong tập thể Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc nên đảm bảo hài hòa giữa cổ đông, cán bộ quản lý”-ông Phong khẳng định.



Tương tự, cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Trung Kiên (TP. Pleiku) cũng luôn quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đảng. Chi bộ đã có nhiều đề xuất sâu sát trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho đến các chính sách đãi ngộ, thu hút, giữ chân người tài. Hàng tháng, Chi bộ đều tổ chức sinh hoạt, học tập, quán triệt nghị quyết, nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên để góp ý, rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, với đặc thù phần lớn công nhân là đảng viên thường công tác dài ngày ở các tỉnh, nhiều cuộc họp chi bộ phải diễn ra tại công trình qua mạng xã hội Zalo.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Văn Lê



Ông Trần Văn Thứ-Phó Bí thư Chi bộ Công ty-cho biết: Chi bộ được thành lập năm 2006 với 3 đảng viên. Đến nay, Chi bộ đã có 24 đảng viên. Tổ chức Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo đảng viên và quần chúng trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, nghĩa vụ nộp thuế và đảm bảo lương cho người lao động. Các đảng viên đa phần được bố trí những vị trí quan trọng trong Công ty hoặc là quản lý ở các công trình.



Tiếp tục củng cố tổ chức Đảng



Chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên hiện nay, Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Trung Kiên cho hay: Chỉ có những công nhân gắn bó lâu dài với Công ty mới có động cơ phấn đấu vào Đảng. Đối với những lao động thời vụ, hợp đồng với thời gian làm việc 2-3 năm trở lên, dù đơn vị có rất nhiều chính sách ưu đãi về chế độ bảo hiểm, hỗ trợ mua đất trả góp làm nhà nhưng vẫn chưa thiết tha vào Đảng. Do vậy, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty chỉ đưa ra chỉ tiêu phấn đấu phát triển 2-3 đảng viên mới.



Còn Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai thì nhận định: Trong công tác cán bộ, các chức danh quản lý đều do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị hay Giám đốc quyết định, cấp ủy chỉ dừng lại ở việc góp ý, trong khi tiêu chí lựa chọn không nhất thiết phải là đảng viên. “Cấp ủy không chi phối tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi ủy đã chủ động làm việc với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc để xác lập quan điểm công tác phát triển Đảng phải gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như đào tạo, quy hoạch cán bộ quản lý của doanh nghiệp”-ông Phong khẳng định.



Toàn tỉnh hiện có 7.868 đơn vị kinh tế tư nhân, trong đó có 39 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 6 Đảng bộ cơ sở và 33 chi bộ cơ sở) với 833 đảng viên. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, công tác này còn một số tồn tại, hạn chế như: việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân có nơi còn thiếu tập trung và chưa thường xuyên; một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức được vai trò, vị trí của tổ chức Đảng nên chưa có sự đồng tình, ủng hộ; việc sinh hoạt của một số tổ chức Đảng còn phụ thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh và ý chí của chủ doanh nghiệp; người lao động chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập, ít quan tâm phấn đấu trở thành đảng viên.



Để củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến công tác vận động, thuyết phục chủ các doanh nghiệp xây dựng, thành lập tổ chức Đảng; chú trọng giúp đỡ các đơn vị kinh tế tư nhân tháo gỡ những khó khăn để củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, nhất là đối với công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.



Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng được phân công theo dõi thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị kinh tế tư nhân trong việc củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên; tăng cường trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện.



MINH NGUYỄN