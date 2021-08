Phó Tổng thống Hoa Kỳ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày, chiều 26-8, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã tổ chức họp báo tại Hà Nội. Tại buổi họp báo, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã thông tin những nội dung chính trong chuyến thăm Việt Nam.





Bà nhấn mạnh: “Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ dựa trên nền tảng vì an ninh và thịnh vượng của hai nước”. Chuyến thăm này khẳng định hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, nhất là trong đại dịch Covid-19.



Bà đánh giá cao sự giúp đỡ của Việt Nam với Hoa Kỳ trong giai đoạn đầu của dịch Covid-19, đồng thời cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam tiếp tục hợp tác song phương và đa phương trong phòng chống đại dịch Covid-19 thông qua các cơ chế như Sáng kiến tiếp cận toàn cầu vaccine Covid-19 (Covax).



Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Ảnh: VIẾT CHUNG



Hoa Kỳ đã công bố các khoản hỗ trợ vaccine Covid-19 mới cho Việt Nam, hỗ trợ tích cực công tác phân phối vaccine, trong đó có 1 triệu liều vaccine Pfizer vừa đến Việt Nam, nâng tổng số liều vaccine mà Hoa Kỳ tài trợ Việt Nam lên 6 triệu liều. Hoa Kỳ cũng đã khai trương Văn phòng Đông Nam Á của Cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) nhằm tăng cường hợp tác về an ninh y tế.



Hoa Kỳ và Việt Nam đã nhất trí về tầm quan trọng của việc chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, tăng cường khả năng phục hồi và hợp tác hướng tới một tương lai năng lượng sạch.



Phó Tổng thống cho biết Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam tăng cường khả năng thực thi pháp luật và an ninh biển. Bà cho biết thêm Hoa Kỳ cam kết hợp tác với các đồng minh và đối tác, trong đó có ASEAN, để nâng cao trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và quyền tự do hàng hải, kể cả ở Biển Đông, đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Theo THỤY VŨ (SGGPO)