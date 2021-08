Ayun Pa tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND thị xã khóa XIII

(GLO)- Ngày 5-8, HĐND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) để đánh giá các mặt hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021. Ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham dự kỳ họp.

Mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế-xã hội của thị xã Ayun Pa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.538 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 30-6 là 168,7 tỷ đồng (đạt 73,12% dự toán tỉnh giao, tăng 2,37% so với cùng kỳ năm 2020). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Vũ Chi

Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức thành công 4 kỳ họp; tổ chức giám sát, khảo sát 3 cuộc, tham gia cùng các ban HĐND thị xã 2 cuộc. Thông qua hoạt động giám sát, khảo sát đã thu thập thông tin, kịp thời nắm bắt các vấn đề quan trọng phục vụ cho công tác chung của HĐND thị xã.

Kỳ họp lần này đã dành nhiều thời gian để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đề xuất những giải pháp quan trọng cho kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm. Nội dung chất vấn tập trung vào một số vấn đề như: tình hình phát triển kinh tế; công tác giảm nghèo; tình trạng xuống cấp tại một số tuyến đường; đầu tư sửa chữa, bổ sung hệ thống kênh thoát nước; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; tình trạng xây dựng nhà trái phép; tiến độ triển khai một số dự án khoa học-công nghệ; chi trả chế độ cho lực lượng tham gia công tác phòng-chống dịch…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng đã được UBND thị xã, các ban, ngành liên quan giải trình tại kỳ họp trước khi HĐND thị xã biểu quyết thông qua các Nghị quyết.