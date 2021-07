Thủ tướng: Tập trung chống dịch, không an toàn thì không sản xuất

Đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tây Ninh quyết tâm hơn nữa để đẩy lùi bệnh dịch, không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng, vào nhà máy, xí nghiệp.





Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)



Ngày 11/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.



Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Tây Ninh kiểm soát tốt dịch COVID-19. Nhờ đó, tỉnh đã đạt được các mục tiêu tăng trưởng, duy trì phát triển sản xuất trong 6 tháng qua, tăng trưởng kinh tế đạt 7%, thu ngân sách tăng 21%, xuất khẩu tăng 67%, an sinh xã hội bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, nhất là trên địa bàn biên giới, trật tự an toàn xã hội tương đối tốt.



Tỉnh Tây Ninh cũng phối hợp tốt, nhịp nhàng, chặt chẽ, có hiệu quả với các tỉnh, thành phố xung quanh trong phát triển kinh tế và phòng chống dịch COVID-19. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua được tổ chức trong điều kiện khó khăn, nhưng an toàn, đạt hiệu quả.



Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế của tỉnh cần khắc phục trong thời gian tới là: Hạ tầng chiến lược bao gồm hạ tầng giao thông, viễn thông… còn bất cập so với không gian phát triển, điều kiện, tiềm năng của tỉnh.



Công tác quy hoạch của tỉnh vẫn chưa xứng tầm với vị trí, vai trò chiến lược của tỉnh, đời sống nhân dân một số nơi còn khó khăn; điều kiện chống dịch nếu nằm trong tình huống phức tạp sẽ dễ gặp nhiều lúng túng, bất ngờ… đòi hỏi tỉnh phải tập trung, quyết tâm hơn nữa trong thời gian tới.



Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tây Ninh là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhưng quan trọng hơn là Tây Ninh còn nằm trong hành lang kinh tế Đông-Tây, có vị trí kết nối rất quan trọng của Việt Nam với các nước ASEAN bằng 2 cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, có vai trò hết sức quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.



Thủ tướng đề nghị Tây Ninh có quyết tâm cao hơn để tạo đột phá, phát triển phải xứng tầm, trở thành một tỉnh phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.



Về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tây Ninh đang có nguy cơ rất cao bởi là tỉnh giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây, nơi tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp; đồng thời là địa bàn tiếp giáp với Campuchia. Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng và uy hiếp đến sự phát triển của Tây Ninh rất lớn.



Thủ tướng Chính phủ lưu ý Tây Ninh không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; cũng không được hốt hoảng, mất bình tĩnh, mất kiên định, thiếu bản lĩnh khi tình hình diễn ra xấu hơn.



Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Tây Ninh triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội, trong đó nhiệm vụ ưu tiên lúc này là tập trung cho chống dịch. “Phải chăm lo sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, không để lây nhiễm trong cộng đồng. Mà đã lây nhiễm trong cộng đồng rồi thì phải tập trung cứu chữa cho bằng được,” Thủ tướng nhấn mạnh.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên, khuyến khích Tây Ninh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại Trung ương, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, hành động phải quyết liệt, làm việc phải có trọng tâm, trọng điểm.



Thủ tướng nhấn mạnh: “Hiện chủng virus Delta rất mạnh, rất nguy hiểm, khó lường nên chúng ta phải chống dịch từ sớm, từ xa, từ khi chưa có dịch và chống dịch ngay tại cơ sở. Lấy cơ sở làm nền tảng, mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi xã, phường, cơ quan, đơn vị địa phương là một pháo đài”.



Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các đơn vị làm nhiệm vụ tại Trạm liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)





Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tây Ninh quyết tâm hơn nữa để đẩy lùi bệnh dịch, không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng, vào nhà máy, xí nghiệp.



Do đó, Tây Ninh cần phải kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, khu cách ly, khu phong tỏa, khu giãn cách, người về từ vùng dịch. Riêng trong nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất… nếu cần là phải thực hiện 3 tại chỗ (làm việc, sản xuất tại chỗ, ăn ở tại chỗ và chống dịch tại chỗ). Nếu nơi nào không an toàn thì không sản xuất, tập trung cho chống dịch.



Tỉnh Tây Ninh cũng cần thực hiện ngay việc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng, người mất việc làm, người yếu thế, những người lao động tự do theo Nghị quyết 68/NQ-CP (về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19).



Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm cho biết, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh kịp thời xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; thành lập Ban Chỉ đạo đột phá để phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2026; tổ chức lớp bồi dưỡng, tọa đàm về hoạch định và triển khai chiến lược phát triển của tỉnh cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, các sở, ngành và cấp huyện; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, chủ động làm việc với các tập đoàn kinh tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực để phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt trong phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh tóm tắt tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.



Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, từ khi phát sinh dịch bệnh đến nay, Tây Ninh ghi nhận 186 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 154 trường hợp cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 27 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng (ngày 10/7/2021 có 7 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng và 5 trường hợp trong khu cách ly). Hiện đã điều trị khỏi 40/186 trường hợp, 1 trường hợp tử vong.



Đến nay, Tây Ninh đã thiết lập 13 khu vực phong tỏa, cách ly y tế sau khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng; khẩn trương truy vết thần tốc, xác định các trường hợp F1, F2, khoanh vùng gọn, xét nghiệm nhanh và phong tỏa, cách ly y tế triệt để, không để lây lan rộng ra cộng đồng, trong khu công nghiệp, tình hình cơ bản nằm trong tầm kiểm soát.



Về công tác xét nghiệm và lấy mẫu, trong hệ thống y tế công có 3 máy xét nghiệm với công suất 630 mẫu đơn/ngày; hệ thống y tế tư có 2 máy với công suất 470 mẫu đơn/ngày. Trong trường hợp khẩn cấp phải chạy suốt 24/24h, công suất có thể tăng lên thêm 400 mẫu đơn/ngày.



Như vậy, tổng công suất sẽ đạt 2.310 mẫu đơn/ngày, mẫu gộp 5 đạt 11.550 mẫu gộp/ngày. Số lượng test nhanh kháng nguyên hiện có 12.925. Năng lực lấy mẫu đạt 15.680 mẫu/ngày, hiện nâng lên 40.000 mẫu/ngày.



Để kiểm soát phòng, chống dịch trong nội địa, Tây Ninh đang tăng cường kiểm soát người ra, vào tỉnh. Trong đó, tỉnh đã lập 9 chốt kiểm tra người đi-về tại các cửa ngõ giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Long An, Bình Dương và Bình Phước cùng các tổ kiểm tra lưu động.



Tỉnh cũng thiết lập hệ thống giám sát người từ các tỉnh, thành phố vào tỉnh thông qua hệ thống Zalo “Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tây Ninh” để tích hợp, vừa khai báo y tế, vừa cập nhật thông tin đăng ký nơi đến với các thông tin chi tiết để Tổ y tế cộng đồng (trên 4.500 tổ) tại các địa phương quản lý, kiểm soát và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch phù hợp.



Trên toàn tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh tiếp giáp Vương quốc Campuchia, ngoài 29 điểm cảnh giới, 16 trạm kiểm soát biên phòng, tỉnh thành lập thêm 159 tổ chốt kiểm soát dịch với 1.059 cán bộ, chiến sỹ (Biên phòng, Công an, Quân sự), 32 tổ cơ động với 114 cán bộ, chiến sỹ duy trì 100% quân số trực 24/24h.



Toàn tỉnh hiện có 5 khu công nghiệp và 2 khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát với 130.538 lao động trong nước và 3.155 lao động nước ngoài, trong đó có 37.629 công nhân ngoài tỉnh.



Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh đã ban hành kế hoạch xử lý khi có ca nhiễm tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, công ty, xí nghiệp. Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo từng công ty phải xây dựng phương án phòng, chống, xử lý, cách ly tập trung khi có ca nhiễm.



Doanh nghiệp nào không đạt được các tiêu chí theo quy định sẽ tạm dừng hoạt động. Tỉnh xử lý nghiêm các đơn vị lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19.



Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, động viên, tặng quà đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tây Ninh, lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 ở cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.



Theo Lê Đức Hoảnh (TTXVN/Vietnam+)