(GLO)- Theo chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 23-7, Quốc hội thảo luận ở tổ về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2015 và Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.





Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tham gia thảo luận tại tổ. Ảnh: Hùng Lê

Tham gia họp thảo luận tại tổ, đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đánh giá cao nỗ lực, sự năng động của Chính phủ để đảm bảo cho các cân đối lớn đối với tài chính quốc gia giai đoạn 2016-2020. Chia sẻ với Chính phủ về những khó khăn trong huy động nguồn thu, kể cả vay vốn ODA, bảo đảm các mức trần bội chi ngân sách nhà nước, mức trần trả nợ công cả của Chính phủ cũng như địa phương… Đồng thời, đại biểu nêu ra những hạn chế của giai đoạn vừa qua, như tỷ lệ chuyển nguồn còn lớn, trong khi nhiều địa phương thì thiếu vốn; việc hấp thụ, giải ngân vốn đầu tư của các địa phương cũng còn khó khăn, chậm; việc khắc phục kết quả theo kết luận kiểm toán cũng chậm, tỷ lệ khắc phục chưa cao, còn kéo dài.



Về kế hoạch tài chính nhà nước 5 năm tới, đại biểu Đinh Ngọc Quý cho rằng, Chính phủ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ vẫn có xu hướng tăng, tỷ lệ chi thường xuyên còn cao dẫn đến hạn chế trong chi đầu tư phát triển… do đó, cần tính toán kỹ hơn các phương án khác nhau, dự liệu các rủi ro đầy đủ để bảo đảm tính khả thi và dư địa trong điều hành của Chính phủ, của địa phương. Về thực hiện chủ trương tăng lương, việc này đã chậm, do đó, trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, Chính phủ cần tính toán, cân đối để có thể thực hiện theo đúng lộ trình đã dự kiến.



Về thu ngân sách Nhà nước, trước khó khăn chung do đại dịch Covid-19, chưa thể lường hết được những rủi ro lớn, phức tạp… thì áp lực trả nợ của Chính phủ càng lớn, cân đối tổng thể vĩ mô tài chính nhà nước để phát triển kinh tế-xã hội cho cả giai đoạn cũng như từng năm đòi hỏi sự nỗ lực lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, đại biểu Đinh Ngọc Quý đề nghị Quốc hội cần có chủ trương để Chính phủ có dư địa để điều hành. Quỹ bảo hiểm xã hội cũng cần có giải pháp tính toán để đảm bảo tính ổn định.



HÙNG LÊ