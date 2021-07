Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 15-7, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ-Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đã diễn ra trong bối cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, bằng ý chí và tinh thần dân tộc, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã đạt 99,60% tổng số cử tri cả nước.

Cuộc bầu cử có 69.523.277 cử tri và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.939, đạt 99,60%, cao hơn 0,25% so với nhiệm kỳ trước. Kết quả, đã bầu 499 ĐBQH khóa XV; 3.721 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 22.550 đại biểu HĐND cấp huyện và 239.788 đại biểu HĐND cấp xã. Đặc biệt, lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ ĐBQH trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt 17,84%, cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ ĐBQH trúng cử là nữ đạt trên 30%, cao nhất từ Quốc hội khóa VI trở lại đây; trình độ chuyên môn của người trúng cử ĐBQH khóa XV cao hơn so với nhiệm kỳ trước (tỷ lệ trên đại học đạt 78,56%, cao hơn 16% so với khóa XIV).

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận về kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, những điểm tích cực, các hạn chế, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục; kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử liên quan đến việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu HĐND...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh cho biết: Gia Lai có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 99,86%, thuộc nhóm các tỉnh có tỷ lệ cao trong cả nước. Gia Lai đã bầu đủ số lượng 8 ĐBQH khóa XV; 71 đại biểu HĐND tỉnh; 571 đại biểu HĐND cấp huyện; 4.997 đại biểu HĐND cấp xã. Cơ cấu, thành phần những người trúng cử đảm bảo theo quy định. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trong cả nước.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm. Kết quả cuộc bầu cử chỉ mới là thành công bước đầu. Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra còn rất nặng nề, đòi hỏi các địa phương, ban ngành cần bắt tay sớm triển khai thực hiện. Các địa phương cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt sau kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp.

“Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng với nhiệm vụ trong tâm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo. Vì vậy, mỗi ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động cơ quan bộ máy nhà nước, phát huy đầy đủ trách nhiệm, đạo đức, trí tuệ của mình, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, trước hết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”-Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

TRẦN DUNG