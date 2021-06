Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2021-2026

Theo Nghị quyết số 161/2021/QH14, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần xây dựng và thực hiện tốt hệ thống quy hoạch quốc gia; bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội vùng trọng điểm, bảo đảm an sinh xã hội.





Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)





Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 3567/VPCP-TH về việc truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.



Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung quán triệt và chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nội dung trọng tâm nêu tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.



Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội và các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo Chính phủ trong tháng 8/2021.



Theo Nghị quyết số 161/2021/QH14, trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần xây dựng và thực hiện tốt hệ thống quy hoạch quốc gia; bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội vùng trọng điểm; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, cân đối giữa các vùng, miền, nhất là các vùng còn nhiều khó khăn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả giảm nghèo bền vững.



Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trọng dụng nhân tài, thu hút và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ dựa trên thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số.



Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương thức làm việc của hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; quyết liệt thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, hải đảo, vùng trời…

Theo TTXVN/Vietnam+