Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến cơ quan đại diện ở nước ngoài

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)





Tối 28/6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.



Đây là Hội nghị quán triệt nghị quyết đầu tiên diễn ra theo hình thức trực tuyến kết nối với 81 điểm cầu ở ngoài nước.



Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tham dự và chỉ đạo hội nghị.



Diễn giả của hội nghị là Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, và Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.



Tại các điểm cầu ở ngoài nước có các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện và 1.200 đại biểu là cán bộ cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt Nam ở sở tại. Các đại biểu tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.



Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.



Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển,” Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp và đề ra những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21.



Khẳng định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, Bộ trưởng nhắc lại lời dạy của Bác Hồ về tầm quan trọng của học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, đó là: “Đảng cũng như thân thể một con người. Mệnh lệnh và nghị quyết cũng như mạch máu. Mạch máu chạy đều khắp thân thể thì người mạnh khỏe. Mạch máu dừng lại đâu, không chạy thì chỗ đó sẽ tê liệt, sinh bệnh. Mệnh lệnh và nghị quyết đi mau, đi suốt từ trên đến dưới, công tác mau chóng, việc gì cũng xong xuôi. Nó ngừng lại cấp nào, từ cấp đó trở xuống là tê liệt, không biết đường nào mà công tác.”



Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị cán bộ, đảng viên trong ngành Ngoại giao nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nắm vững các quan điểm, nội dung cốt lõi và chủ trương mới trong văn kiện Đại hội XIII, nhất là các chủ trương, định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực đối ngoại.



Trong nghiên cứu, học tập Nghị quyết, Bộ trưởng yêu cầu phải đề cao trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị và thủ trưởng các cơ quan đại diện, với tinh thần “học thật,” “làm thật” và mang lại “kết quả thật.”



Bộ trưởng kêu gọi từng cơ quan đại diện, từng cán bộ ngoại giao phải là một “kênh” truyền tải hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng quốc tế. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như chủ đề Đại hội XIII đề ra.



Trong 4 giờ làm việc hiệu quả, đại biểu đã được nghiên cứu, học tập các chuyên đề quan trọng do các diễn giả giới thiệu, trao đổi về những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phân tích làm rõ những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được trong 35 năm qua; quan điểm chỉ đạo và quan điểm phát triển, những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.



Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao ý nghĩa kịp thời của hội nghị, chất lượng các báo cáo chuyên đề và trao đổi, làm sâu sắc thêm những nội dung trong các Văn kiện Đại hội.



Các đại biểu cho rằng công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết lần đầu tiên được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên quy mô toàn thế giới là cách làm hết sức đổi mới, hiệu quả, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong điều kiện đặc thù của các địa bàn ở ngoài nước và bối cảnh tình hình dịch COVID-19.



Trong các ý kiến phát biểu tại hội nghị, các trưởng cơ quan đại diện khẳng định quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò và nhiệm vụ đối ngoại, đó là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nguyên tắc đối ngoại là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.



Trên cơ sở kết quả của hội nghị, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng, khẩn trương xây dựng và triển khai Chương trình hành động nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; tổ chức các hoạt động tuyên truyền để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước, trong đó có đường lối đối ngoại của Đảng.



Với quyết tâm cao, cán bộ ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng “toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đồng bào ở trong nước cũng như ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi trong diễn văn bế mạc Đại hội.

Theo TTXVN/Vietnam+