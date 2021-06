Lực lượng Công an phải đi đầu trong phòng-chống dịch

(GLO)- Sáng 31-5, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy và Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.





Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Lê Ánh

Theo báo cáo tại hội nghị, đến ngày 23-4, Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã bố trí gần 45.000 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (đạt 100%). Cùng với đó, Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã lựa chọn xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.



Tại Gia Lai, tính đến ngày 31-3, tất cả xã, thị trấn đã được bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (trung bình 5 đồng chí/xã, thị trấn). Đồng thời, Công an tỉnh cũng đã phối hợp lựa chọn, xây dựng phường Diên Hồng (TP. Pleiku) điển hình về bảo đảm trật tự đô thị năm 2021; xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.



Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lãnh đạo Công an các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tiến tới hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy; đồng thời, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, gắn việc xây dựng Công an xã chính quy với lựa chọn, xây dựng xã điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong công tác tuyên truyền, phòng-chống dịch Covid-19. Bộ trưởng cũng yều cầu lãnh đạo Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị để tiến tới nhân rộng trong phạm vi toàn quốc.



Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 126 tập thể và 74 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc.



LÊ ÁNH