Hội Phụ nữ Trại giam Gia Trung đại hội nhiệm kỳ 2021-2026

(GLO)- Ngày 20-6, Hội Phụ nữ Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Hà Phương

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Phụ nữ Trại giam Gia Trung đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021 gắn với thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tiếp tục duy trì các phần việc do Hội phụ nữ đảm nhiệm như “Nhà ăn sạch sẽ, an toàn thực phẩm”, “Nhà trẻ sạch đẹp, cô giỏi trò ngoan”, “Cán bộ quản giáo giỏi”.

Trong nhiệm kỳ qua, có 11 cán bộ, hội viên được Bộ Công an, Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng bằng khen; 42 cán bộ được Tổng cục VIII, Cục C10, Hội Phụ nữ Cục C10 tặng giấy khen. Đặc biệt, tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 của Trại giam Gia Trung, Hội Phụ nữ cơ sở có 2 cá nhân được biểu dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến.

Đại hội lần này đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 người, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Đại úy Phạm Thị Vân Anh được bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại giam Gia Trung nhiệm kỳ 2021-2026.

HÀ PHƯƠNG