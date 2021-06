Hiệu quả công tác dân vận chính quyền

(GLO)- Những năm qua, các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang huyện Ia Pa chú trọng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả.



Lắng nghe người dân



Xã Ia Trok là một trong những địa phương làm khá tốt công tác dân vận chính quyền trong thời gian qua. Bí thư Đảng ủy xã Siu Beng cho hay: “Thành công nổi bật nhất trong công tác dân vận chính quyền là đã xóa bỏ tập tục chôn chung của người Jrai tại khu nhà mồ trong khuôn viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Nghe thì đơn giản nhưng để có được kết quả đó là sự nỗ lực không nhỏ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức xã cũng như các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trong việc gần gũi, lắng nghe ý kiến người dân để vận động, tuyên truyền trong suốt nhiều năm qua”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ia Pa giúp người dân làng Bi Giông (xã Pờ Tó) di dời nhà năm 2019. Ảnh: Phương Linh

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Trok, tục chôn chung đã ăn sâu vào nhận thức của người Jrai, rất khó để thay đổi trong ngày một ngày hai. “Qua nắm bắt tình hình, Đảng ủy, chính quyền cùng trưởng các đoàn thể nhận thấy cần phải tuyên truyền để lớp con cháu trong làng hiểu tục chôn chung không còn phù hợp, gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi cũng phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số để họ góp tiếng nói trong vận động dân làng. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, xã đã thuyết phục 21 hộ dân thuộc làng Bôn Tông Sê bãi bỏ hủ tục chôn chung”-ông Siu Beng nói.



Còn ông Rơ Ô Đak-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bôn Tông Sê thì chia sẻ: Để dân làng hoàn toàn từ bỏ khu nhà mồ này, theo tập tục của người Jrai thì phải tổ chức lễ cúng bỏ mả chung của cả làng. Việc này đòi hỏi phải có kinh phí, trong khi đa số bà con còn khó khăn. Vì vậy, nhiều người ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng còn lấn cấn. Khi họp dân, thấu hiểu được tâm tư ấy, Đảng ủy, UBND xã đã báo cáo UBND huyện. Được sự hỗ trợ của cấp trên, sau khi dân làng tổ chức xong lễ bỏ mả thì hết thảy bà con đều đồng thuận. Từ nay, nhà nào có người chết đều tổ chức chôn cất ở nghĩa địa mới do xã quy hoạch.

Quang cảnh hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân do Công an huyện Ia Pa tổ chức tại xã Chư Mố. Ảnh: Phương Linh

Lắng nghe người dân cũng là phương châm được Công an huyện áp dụng trong thời gian qua. Trong buổi tiếp xúc người dân xã Chư Mố được tổ chức vào cuối năm 2020, Công an huyện đã ghi nhận được 7 ý kiến, kiến nghị ở các lĩnh vực công tác như: an ninh trật tự, cải cách thủ tục hành chính, công tác đảm bảo an ninh mạng, tình trạng trộm cắp… Thượng tá Ksor Rim-Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa-cho hay: “Trong các buổi đối thoại đều có sự tham gia của đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp để cùng lắng nghe, tiếp thu và giải trình những kiến nghị, đề xuất của người dân. Sau buổi đối thoại, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát. Qua đó, 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn chỉ xảy ra 2 vụ trộm cắp, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm trước”.



Chính quyền làm dân vận



Để làm tốt công tác dân vận chính quyền, Bí thư Đảng ủy xã Ia Trok cho hay: “Chúng tôi lựa chọn những vấn đề mà người dân quan tâm để tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến. Đơn cử như bà con muốn thành lập nông hội trồng lúa, chúng tôi ghi nhận ý kiến đầy đủ, báo cáo về các phòng, ban chuyên môn của huyện để kịp thời định hướng”. Theo ông Siu Beng, năm 2021, xã Ia Trok đăng ký hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Do đó, vai trò dân vận của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xã tiếp tục được phát huy.



Nhìn nhận về công tác dân vận chính quyền, ông Nguyễn Hữu Thành-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Ia Pa-thông tin: Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người dân và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng. Trong năm 2020, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp công dân thường xuyên và định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Kết quả, huyện đã tiếp 15 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh một số vấn đề liên quan đến đất đai, chế độ chính sách; tiếp nhận 27 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về công tác điều tra hành vi đánh bạc, nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, bồi thường, tranh chấp đất đai... Qua đó, các vụ việc đều được kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết một cách hiệu quả, tạo được sự thống nhất cao trong người dân.

PHƯƠNG LINH