Đảng ủy Công an Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 14-5, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA-X11 ngày 19-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới và 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ".





Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Văn Ngọc

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an có đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.



Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng vẻ vang, phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam "Vì nước quên thân, vì Nhân dân quên mình".

Theo đó, đã có hơn 500 mô hình, phần việc thực hiện hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, gắn với thực hiện các mô hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được duy trì thường xuyên. Nhiều mô hình, phần việc thiết thực, hiệu quả được các tỉnh, thành đánh giá cao, triển khai nhân rộng, qua đó đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, chiến sĩ.

Tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho các cá nhân. Ảnh: Văn Ngọc



Với những thành tích đó, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng lực lượng Công an 1 Huân chương Sao Vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Độc lập, 86 Huân chương Quân công, 726 Huân chương Chiến công; 18 tập thể, 20 cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong 5 năm qua, đã có 65 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và hơn 1.700 cán bộ, chiến sĩ bị thương trong thực hiện nhiệm vụ.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tội phạm, ổn định xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho Nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, lấy kết quả công việc, sự hài lòng, tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí, thước đo chất lượng tổ chức và cán bộ, đảng viên, tăng thêm niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả trách nhiệm nêu gương trong lực lượng Công an nhân dân; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy trình, quy chế công tác.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân đại diện cho 113 tập thể, 130 cá nhân trên toàn quốc. Tại Gia Lai, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động nói trên.

VĂN NGỌC