Công an Gia Lai huy động toàn bộ lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử

(GLO)- Chiều 20-5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 5, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hữu Trường



Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác. Trong đó, đã thụ lý điều tra 68 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý nhiều đối tượng; phát hiện 38 vụ, làm rõ 40 đối tượng liên quan đến hành vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường. Tiếp nhận, khởi tố điều tra 6 vụ án liên quan đến hành vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Xử lý 17 vụ, 25 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái...

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã triển khai hiệu quả chiến dịch cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng, chính quyền cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh.



Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương tập trung thảo luận, nêu những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác và đề xuất những giải pháp, nhất là các nội dung công tác liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.



Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời nhấn mạnh: Trước mắt, Công an tỉnh triển khai toàn bộ lực lượng để bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-5-2021. Trong đó, Công an các đơn vị, địa phương phải thực hiện tốt các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự nhằm đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm; đảm bảo công tác phòng-chống cháy nổ; tăng cường tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội…

Các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, quản lý cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, công tác trực, bảo vệ nghiêm túc tại các điểm bầu cử. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, không để xảy ra tình trạng lơ là, mất cảnh giác. Luôn chủ động, linh hoạt xử lý tốt mọi tình huống, không để bất ngờ, bị động… qua đó đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.



Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác phòng-chống dịch Covid-19; ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, là nguy cơ tiềm ẩn nguồn lây nhiễm dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến công tác phòng-chống dịch.



HỮU TRƯỜNG