Ấm áp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong cuộc chiến chống COVID-19

Sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc trong đại dịch COVID-19 suốt hơn một năm qua là một minh chứng rõ nét cho hình tượng “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” trong quan hệ Việt-Lào.



Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đang trao tượng trưng 2 triệu khẩu trang y tế và 200 máy thở và các vật tư y tế là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong công tác phòng chống COVID-19. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)



Trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào, hình tượng “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” đã trở thành một trong những biểu tượng của tình hữu nghị cao đẹp, thủy chung và trong sáng, tượng trưng cho tinh thần sẵn sàng chia sẻ, luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh của hai dân tộc Việt Nam và Lào anh em.



Sự phối hợp, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc trong đại dịch COVID-19 suốt hơn một năm qua là một minh chứng rõ nét cho hình tượng đó.



Ngày 24/3/2020, hơn 2 tháng sau khi Việt Nam phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, Lào cũng ghi nhận những ca bệnh đầu tiên tại nước này.



Dù Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề và đang phải căng sức để đối phó với dịch bệnh, nhưng với truyền thống luôn kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi với nhau trong mọi hoàn cảnh, 2 ngày sau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Thongloun Sisoulith và công bố hỗ trợ Lào các trang thiết bị, vật tư y tế.



Những bộ quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, các bộ kit xét nghiệm và hệ thống xét nghiệm Realtime PCR kèm thiết bị phụ trợ…, những thiết bị vô cùng quý giá mà Việt Nam khi đó cũng đang rất thiếu đã được chia sẻ ngay cho Lào không một chút lưỡng lự.



Cũng chỉ hai tuần sau khi Lào phát hiện ca nhiễm, Việt Nam đã cử đoàn chuyên gia sang chia sẻ kinh nghiệm và giúp Lào chống dịch.



Không chỉ Đảng và Nhà nước, hàng loạt các bộ, ban, ngành, tỉnh trên khắp dải đất hình chữ S dù đang rất khó khăn vẫn chắt chiu để gửi sang Lào hàng trăm nghìn khẩu trang, hàng nghìn bộ kit xét nghiệm và nhiều vật tư y tế để giúp Lào chống dịch.



Tuy số lượng vật tư y tế đó chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu khi đó của Lào, nhưng đó là những gì tốt nhất mà Chính phủ Việt Nam và người dân có thể thu xếp trong bối cảnh Việt Nam vào thời điểm đó cũng đang rất thiếu trang thiết bị, vật tư y tế để ứng phó với dịch bệnh trong nước.



Đánh giá về sự hỗ trợ này, Đại sứ Lào tại Việt Nam, ông Sengphet Houngboungnuang nhấn mạnh dù còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, chính phủ, các bộ, ban, ngành và nhân dân Việt Nam vẫn hỗ trợ và cung cấp cho Lào trang thiết bị y tế cơ bản để phòng chống dịch.



Sự hỗ trợ này đã không chỉ góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống COVID-19 tại Lào, mà một lần nữa còn thể hiện tình cảm hết sức chí tình, chí nghĩa của Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, chính phủ và nhân dân Lào. Bất cứ khi nào Lào gặp khó khăn, Việt Nam đều có mặt, đồng hành và chia sẻ.



Tháng Tư vừa qua, sau một năm không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng, tình hình dịch COVID-19 tại Lào bất ngờ diễn biến phức tạp. Chỉ từ ngày 20/4 đến nay, đã có 15/18 tỉnh, thành của Lào có người mắc bệnh, số ca nhiễm trong làn sóng dịch thứ hai cũng tăng lên nhanh chóng. Tới chiều 5/5, nước này đã ghi nhận tổng cộng 1.072 ca nhiễm, gấp trên 26 lần so với tổng số ca nhiễm tại Lào trong năm 2020.



Ngay khi được tin Lào có ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng sau một năm, Việt Nam đã đề nghị giúp đỡ và ngày 4/5 vừa qua, rất nhanh sau khi bạn đưa ra đề nghị hỗ trợ, một chuyến bay đặc biệt chở theo hàng triệu khẩu trang, hàng trăm máy thở, cùng nhiều vật tư y tế và tiền mặt, thể hiện cho tấm lòng của Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam, đã được gửi tới để hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đương đầu với đại dịch.



Ngoài những vật tư y tế nói trên, theo đề nghị ngày 2/5 vừa qua của Bộ trưởng Bộ Y tế Lào, trên chuyến bay đặc biệt từ Hà Nội này còn có 35 chuyên gia y tế sang giúp Lào trong công tác phòng chống dịch, thiết lập hệ thống xét nghiệm nhanh và lập bệnh viện dã chiến.



Trước đó, ngày 3/5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã gửi cho Lào số trang thiết bị, vật tư y tế trị giá 3 tỷ đồng và cử 4 chuyên gia y tế nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch sang giúp lực lượng quân y Lào triển khai các công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 như điều trị, xét nghiệm, hồi sức cấp cứu, những chuyên ngành mà nước bạn Lào hiện đang rất cần.





Trao thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 tặng nước bạn Lào. (Ảnh: quandoinhandan)



Bên cạnh đó, trong những ngày qua, nhiều bộ, ngành, địa phương và tổ chức… của Việt Nam đã có nhiều hình thức giúp đỡ trực tiếp các chính quyền địa phương của Lào hoặc qua Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.



Trong bối cảnh Việt Nam cũng đang phải đối phó với các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng với muôn vàn khó khăn, thách thức, có thể nói Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã, đang làm tất cả mọi điều có thể trong khả năng của mình để hỗ trợ Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đối phó với dịch bệnh.



Phát biểu tại lễ tiếp nhận quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào ứng phó dịch COVID-19 vào sáng 4/5 tại sân bay Vattay, thủ đô Vientiane, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Lào về phòng chống COVID-19 Kikeo Khaykhamphithoune đã nhắc lại chuyến bay đặc biệt cũng chở thiết bị và vật tư y tế của Việt Nam sang giúp Lào một năm trước.



Phó Thủ tướng Lào nhấn mạnh việc Việt Nam là nước đầu tiên hỗ trợ tài chính, gửi nhân lực, vật lực sang hỗ trợ Lào ứng phó với đợt bùng phát dịch lần này, thể hiện mạnh mẽ tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.



Lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào đã chứng minh trong những lúc cam go, khó khăn nhất, cán bộ, đảng viên, quân và dân hai nước vẫn luôn sát cánh bên nhau, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng chung và vì nền độc lập tự do của mỗi nước.



Trong giai đoạn hòa bình với nhiều thuận lợi, hai dân tộc vẫn kề vai sát cánh, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, thủy chung, son sắt và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhau bất cứ khi nào nước kia cần. Đây là lý do vì sao quan hệ Việt Nam-Lào luôn được coi là đặc biệt, là tài sản chung vô giá của hai Ðảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Theo TTXVN/Vietnam+