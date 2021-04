Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác cải cách hành chính

(GLO)- Sáng 23-4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình-Trưởng ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) chủ trì Hội nghị tổng kết Đề án 896 bằng hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.





Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 896 của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phương Linh



Việc ban hành Đề án 896 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo bước đột phá trong quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, triển khai các phương án cải cách hành chính, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đến nay, 100% nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành, nhất là nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến giấy tờ công dân.



Tính đến ngày 5-3, tổng số nhân khẩu thường trú cả nước là 98.736.106. Trong đó, đã thu thập được 86.603.192 phiếu DC01 của 59/63 địa phương; cập nhật được 16.050.224 phiếu DC02. Bộ Công an đã hướng dẫn, chỉ đạo Công an các địa phương tổ chức 6.000 lượt kiểm tra, phúc tra bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Hiện nay, lực lượng Công an đang đồng loạt cấp thẻ căn cước công dân mới cho công dân trên toàn quốc với nhiều ưu điểm nổi bật, phấn đấu hoàn thành việc cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân trước ngày 1-7-2021. Đối với việc cấp số định danh cá nhân cho tất cả công dân Việt Nam, dự kiến đến ngày 1-5-2021 sẽ hoàn thành.



Qua tổng hợp kết quả rà soát của 22 bộ, ngành, đến nay, trong tổng số 1.934 TTHC có yêu cầu thông tin công dân để giải quyết, các bộ, ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 TTHC, chiếm 58,2%. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 đã thực hiện rà soát, bổ sung đối với 399 TTHC, đề xuất các phương án đơn giản hóa mạnh mẽ hơn đối với 406 TTHC, nâng tổng số TTHC có phương án lên 1.525.



Tại tỉnh Gia Lai, từ khi triển khai Đề án 896 đến nay đã tiến hành thu thập 1.567.968 phiếu DC01/1.588.586 nhân khẩu thường trú (đạt 98.7%). Hiện nay, tỉnh đang tập trung làm sạch dữ liệu để đồng bộ lên hệ thống, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định. Tính đến hết ngày 21-4-2021, Công an tỉnh đã tiến hành thu nhận được 539.169/1.317.600 hồ sơ căn cước công dân (đạt 40,92%), đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nhận 1.317.600 hồ sơ căn cước công dân do Bộ Công an giao trước ngày 1-7-2021.



Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các bộ, ngành, địa phương về kết quả đã đạt được, đặc biệt là lực lượng Công an trong việc thực hiện triển khai Đề án 896.



Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt và hoàn thành việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Bộ Công an hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiếp tục quản lý về căn cước công dân đảm bảo số liệu chính xác, thống nhất, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu.

Phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành liên quan đẩy nhanh quá trình kết nối với các bộ, ngành, địa phương, góp phần quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hướng tới xây dựng nền kinh tế số, xã hội số. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý dân cư tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tăng cường kết nối liên thông tương tác và cung cấp các dịch vụ công có hiệu quả.



Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện nghị định về định danh và xác thực điện tử, trình Chính phủ xem xét ban hành để tạo hành lang pháp lý cho vấn đề danh tính số; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để phổ cập danh tính số cho mọi người dân, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số, xã hội số. Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đảm bảo thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về công nghệ thông tin để kết nối liên thông giữa các cơ quan; đẩy mạnh làm việc trên môi trường mạng, chú trọng đào tạo cán bộ, chuyên viên thích ứng với môi trường mạng, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.



Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 896.



PHƯƠNG LINH