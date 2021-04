Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ triển khai nhiệm vụ quý II-2021

(GLO)- Sáng 13-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tiến hành Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2021.





Triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2021 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, kinh tế-xã hội địa phương vẫn đạt được những kết quả tích cực. Vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn huyện gieo trồng được hơn 7.580 ha cây trồng các loại, đạt 100,67% kế hoạch, tăng 9,76% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 103,8 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 87,5 tỷ đồng, bằng 27,3% kế hoạch, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 6,1 tỷ đồng, đạt 22,1% so với kế hoạch.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020). Ảnh Ngọc Minh



Cũng trong quý I, huyện tập trung huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã An Thành, Yang Bắc và Ya Hội, xây dựng làng nông thôn mới; đồng thời hoàn thiện các thủ tục đề nghị công nhận xã Tân An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục duy trì phát triển; quốc phòng-an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.



Phát huy kết quả đạt được, quý II-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung vận động người dân chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp; sử dụng nguồn nước tưới tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thường xuyên quan tâm công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng-chống cháy rừng; triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2021.

Tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Đak Pơ lần thứ IV (nhiệm kỳ 2021-2026)…



Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ đã tặng giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" năm 2020 và 4 cá nhân hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020).



NGỌC MINH