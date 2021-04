An Khê: Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững

(GLO)- Ngày 13-4, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khóa XVII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2021.

Trong quý I, kinh tế thị xã tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất đạt 5.004,8 tỷ đồng, đạt 35,42% kế hoạch. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 1.410,2 tỷ đồng, đạt 27,3% kế hoạch, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được hơn 27 tỷ đồng, đạt 28,52% dự toán tỉnh giao, bằng 15,87% dự toán HĐND thị xã giao, giảm 14,29% so với cùng kỳ năm 2020. Vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn thị xã gieo trồng được trên 5.176 ha cây trồng các loại, đạt 99,74% kế hoạch, tăng 21,11% so với cùng kỳ năm trước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Phát

Kết cấu hạ tầng được chú trọng đầu tư; các hạng mục thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo đến nay cơ bản hoàn thành. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đạt nhiều kết quả khả quan.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo tiếp tục được quan tâm. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước đề nghị các đồng chí Thị ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phát huy tính năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ đề ra.

Các tổ chức Đảng, cơ quan, ban, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 16-12-2020 của Thị ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 để tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững; tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, mô hình nông hội trên địa bàn.

Tiếp tục phát triển các vùng chuyên canh rau, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu, từng bước hình thành các sản phẩm đặc trưng của vùng chuyên canh gắn với thực hiện Chương trình OCOP. Triển khai thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm và có kế hoạch sử dụng hợp lý; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chủ động phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô.

“Tăng cường bám nắm địa bàn, tập trung triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) gắn với 3 nhiệm vụ trọng tâm của thị xã đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình”-Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh.

Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2020. Ảnh: An Phát

Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã tặng giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2020 và 6 cá nhân hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020).

AN PHÁT