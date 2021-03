Tổng Bí thư, Chủ tịch nước điện đàm với Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Nhật Bản tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội XIII đã thông qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 22/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Thay mặt Đảng Dân chủ Tự do và Chính phủ Nhật Bản, Ngài Suga Yoshihide chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp; chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII; bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản và quyết tâm đóng góp vào việc phát triển hơn nữa quan hệ hai nước.

Ngài Suga Yoshihide cho biết, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong phòng chống dịch.

Ngài Suga Yoshihide bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đã gửi điện chúc mừng đến Đại hội XIII của Đảng; cảm ơn Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã gửi điện chúc mừng tới cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã thành công hết sức tốt đẹp.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển cho 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2030, 2045. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thời gian qua quan hệ Việt Nam-Nhật Bản cũng như quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài, tin cậy cao; đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, tiếp xúc các cấp; đề nghị Nhật Bản tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội XIII đã thông qua, tăng cường kết nối hai nền kinh tế.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

(TTXVN/Vietnam+)