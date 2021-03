Lan tỏa phong trào "Dân vận khéo" ở Đức Cơ

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm triển khai phong trào “Dân vận khéo”. Qua đó, huyện đã huy động nguồn lực toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Ông Nguyễn Sanh-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đức Cơ-cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các địa phương xây dựng, nhân rộng 38 mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó có 12 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế, 14 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội, 6 mô hình thuộc lĩnh vực quốc phòng-an ninh, 3 mô hình xây dựng hệ thống chính trị và 3 mô hình về phát triển kinh tế tổng hợp.

Mô hình “Thắp điện sáng đường” tại huyện Đức Cơ đã phát huy hiệu quả. Ảnh: Đinh Yến

Trong số các mô hình đã được triển khai, tiêu biểu là việc vận động người dân đóng góp làm đường điện thắp sáng ở các xã: Ia Krêl, Ia Din, Ia Kla, Ia Dom. Ông Nguyễn Đình Tuất-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Krêl-cho hay: Mô hình “Thắp điện sáng đường” xuất phát từ thôn Thanh Tân. Bà con cho rằng để tình hình an ninh trật tự của thôn được đảm bảo thì buổi tối nên có điện thắp sáng các con đường. Từ đó, Ban Nhân dân thôn đã bàn bạc, vận động người dân đóng góp mỗi hộ 500 ngàn đồng để mua cột điện, dây và bóng đèn. Bà con tự bỏ công lắp đặt.

Công trình “Thắp điện sáng đường” ở thôn Thanh Tân đã lan tỏa đến tất cả các thôn, làng trong xã. “Mô hình này đã được các xã khác học tập, làm theo. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng ở tất cả 9 xã, thị trấn của huyện”-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Krêl cho biết thêm.

Ngoài “Thắp điện sáng đường”, một số xã, thị trấn còn triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình khác như: mô hình “Thắp sáng niềm tin” do Huyện Đoàn triển khai; mô hình “Đoạn đường tự quản” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Nan phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan thực hiện; mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng-chống tội phạm và các tệ nạn xã hội” do Công an huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện...

Để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và giải đáp các vấn đề nổi cộm ngay tại cơ sở, Ban Dân vận Huyện ủy Đức Cơ phối hợp với Mặt trận và các hội, đoàn thể triển khai mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói”.

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy chia sẻ: “Khi mới triển khai, nhiều cán bộ nhầm tưởng mô hình này giống như buổi tiếp xúc cử tri. Thực tế thì không phải vậy. Mô hình được tổ chức vào ngày thứ sáu của tuần thứ 4 trong tháng để nắm bắt thông tin, nguyện vọng của người dân và những vấn đề cần giải quyết ngay. Từ đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ trong giải quyết công việc”.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Krêl Nguyễn Đình Tuất (bìa trái) vận động người dân tham gia mô hình camera phòng-chống tội phạm. Ảnh: Đinh Yến

Ông Vũ Đức Thậm-Bí thư Đảng ủy xã Ia Kla-cho biết: “Ngày thứ sáu nghe dân nói” được tổ chức vào cuối tháng 2 vừa qua đã thu hút nhiều người dân tham gia. Tại đây, những kiến nghị của bà con đã được cấp ủy, chính quyền các cấp giải đáp thấu đáo. Trong đó, thành công nhất là việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con trong xã.

Trước đây, địa giới hành chính của thị trấn Chư Ty thuộc xã Ia Kla. Sau khi chia tách, người dân xã Ia Kla đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cán bộ địa chính xã tìm hiểu nguồn gốc đất, song 2 bên đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến người dân mất công đi lại nhiều lần mà vẫn chưa được giải quyết.

Khi người dân nói lên những bức xúc tại “Ngày thứ sáu nghe dân nói”, lãnh đạo 2 địa phương đã chỉ đạo cán bộ địa chính phối hợp để hướng dẫn người dân thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Thời gian thực hiện không quá 15 ngày.

“Mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói” dù mới được triển khai nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Những vấn đề bức xúc của người dân được giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý”-ông Thậm nói.

Trao đổi thêm về các mô hình “Dân vận khéo”, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đức Cơ nhấn mạnh: Thông qua các mô hình, cấp ủy, chính quyền đã huy động được nhiều nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, giải quyết được những nguyện vọng chính đáng của dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

“Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục triển khai thí điểm những mô hình mới và nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực tại cơ sở”-ông Nguyễn Sanh thông tin.