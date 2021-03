Gia Lai: Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ Công an cấp xã

(GLO)- Thời gian qua, Công an các xã, thị trấn ở Gia Lai bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên để thành lập chi bộ. Qua đó, các chi bộ tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 177/195 chi bộ Công an xã, thị trấn. Các chi bộ được sự hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ của Công an cấp huyện, vừa có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND cấp xã đã kịp thời nắm bắt các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cụ thể hóa nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự vào nghị quyết của chi bộ.

Công an xã Ayun (huyện Mang Yang) gặp gỡ người có uy tín để nắm bắt tình hình an ninh trật tự và phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hữu

Chi bộ Công an xã Lơ Ku (huyện Kbang) được thành lập tháng 1-2021. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Lơ Ku, Chi bộ đã phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu và ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Thượng úy Nguyễn Tiến Toàn-Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Lơ Ku-cho hay: “Trong các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ có sự tham dự của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Do đó, các ý kiến tham mưu, đề xuất đều được lãnh đạo xã ghi nhận. Bên cạnh đó, mỗi đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm đóng góp ý kiến để xây dựng nghị quyết thực hiện trong tháng sát với tình hình, nhiệm vụ tại địa bàn. Từ khi thành lập đến nay, chúng tôi luôn đoàn kết, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Chi bộ đề ra”.

Ông Đinh Huy-Bí thư Đảng ủy xã Lơ Ku-cho biết: “Chi bộ Công an xã đã tham mưu giúp Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. Thông qua đó, Đảng ủy xã chỉ đạo Công an xã và các đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền pháp luật và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công tác tuyên truyền tập trung đã thu hút hơn 1 ngàn lượt người tham dự; vận động người dân giao nộp 7 khẩu súng tự chế. Đặc biệt, Công an xã đã hoàn thành hơn 1.200 phiếu thông tin cá nhân phục vụ làm căn cước công dân”.

Huyện Phú Thiện là một trong những địa phương có 100% Công an các xã, thị trấn đã thành lập chi bộ. Thời gian qua, lực lượng Công an xã, thị trấn luôn hoàn thành tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng-chống dịch Covid-19.

Trung tá Đỗ Xuân Hưng-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện-cho biết: Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2021, lực lượng Công an xã, thị trấn đã tiếp xúc hơn 430 lượt người có uy tín để nắm bắt tình hình địa bàn và tuyên truyền pháp luật trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, Công an các xã, thị trấn đã linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm việc phòng-chống dịch Covid-19; phát huy hiệu quả mô hình “Tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội”, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng-chống dịch.

Cán bộ Công an xã Ia Ka (huyện Chư Păh) vận động người dân cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, lừa phỉnh của kẻ xấu. Ảnh: Nguyễn Hữu

Đại tá Trần Thanh Khiết-Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh) cho hay: Ngay sau khi điều động, bố trí đủ số lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh tại tất cả Công an xã, thị trấn trong tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cấp ủy các cấp rà soát thành lập các chi bộ Công an xã, thị trấn. Các chi bộ Công an xã, thị trấn triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”-Đại tá Trần Thanh Khiết nhấn mạnh.