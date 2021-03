Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước.



Bầu cử quốc hội và HĐND: Vẫn "rộng cửa" cho người tự ứng cử

Gia Lai: Hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

Phiên họp thứ 3 Hội đồng Bầu cử Quốc gia. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)



Ngày 3/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64 /NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



Theo Nghị quyết, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ấn định như sau:



Thành phố Hà Nội gồm 10 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 29.



Thành phố Hồ Chí Minh gồm 10 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 30.



Thành phố Hải Phòng gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.



Thành phố Đà Nẵng gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Thành phố Cần Thơ gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh An Giang gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.



Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Bạc Liêu gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Bắc Kạn gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Bắc Giang gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.



Tỉnh Bắc Ninh gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Bến Tre gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Bình Dương gồm 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 11.



Tỉnh Bình Định gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Bình Phước gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Bình Thuận gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Cà Mau gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Cao Bằng gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Đắk Lắk gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.



Tỉnh Đắk Nông gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Điện Biên gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Đồng Nai gồm 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 12.



Tỉnh Đồng Tháp gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 8.



Tỉnh Gia Lai gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 8.



Tỉnh Hà Giang gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Hà Nam gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Hà Tĩnh gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Hải Dương gồm 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.



Tỉnh Hậu Giang gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Hòa Bình gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Hưng Yên gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Khánh Hòa gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Kiên Giang gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 8.



Tỉnh Kon Tum gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Lai Châu gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Lạng Sơn gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Lào Cai gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Lâm Đồng gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Long An gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 8.



Tỉnh Nam Định gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 8.



Tỉnh Nghệ An gồm 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 13.



Tỉnh Ninh Bình gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Ninh Thuận gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Phú Thọ gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Phú Yên gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Quảng Bình gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Quảng Nam gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Quảng Ngãi gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Quảng Ninh gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 8.



Tỉnh Quảng Trị gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Sóc Trăng gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Sơn La gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Tây Ninh gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Thái Bình gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.



Tỉnh Thái Nguyên gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Thanh Hóa gồm 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 14.



Tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.



Tỉnh Tiền Giang gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 8.



Tỉnh Trà Vinh gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Tuyên Quang gồm 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Vĩnh Long gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Vĩnh Phúc gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Tỉnh Yên Bái gồm 2 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.



Theo TTXVN/Vietnam+