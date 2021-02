Nhìn lại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Vững một niềm tin

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhận định, Đại hội XIII đã tạo không khí rất phấn khởi, trách nhiệm, những người dự Đại hội được hun đúc một niềm tin lớn lao.





Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)





Nhìn lại toàn bộ quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, có thể khẳng định rằng chính sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt đã làm nên thành công chung của Đại hội XIII - sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam.



Phát biểu trước báo giới ngay sau khi bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp! Công tác tổ chức Đại hội được tổ chức rất tốt, chu đáo, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang xảy ra.



Hun đúc niềm tin lớn lao



Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhận định, Đại hội XIII của Đảng đã tạo không khí rất phấn khởi, trách nhiệm, "những người dự Đại hội thấy mình được hun đúc một niềm tin rất lớn lao vào Đại hội."



Đây cũng là cảm nhận của rất nhiều đại biểu trong những ngày làm việc của Đại hội.



Bày tỏ ấn tượng về Đại hội, Giáo sư-Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá Đại hội XIII là Đại hội dẫn dắt và truyền cảm hứng.



Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa."



Phấn khởi trước thành công của Đại hội XIII, người dân Hà Nội tràn ngập niềm vui, gửi trọn niềm tin, sự kỳ vọng vào những mục tiêu, đường lối được đề ra tại Đại hội sẽ tạo sự đổi mới và bứt phá cho đất nước và Thủ đô trong giai đoạn tới.



Ông Lại Phú Khải, ở tổ 16, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng như hàng triệu người dân Thủ đô bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng vào những đường lối, chiến lược, quyết sách thông qua tại Đại hội.



Theo dõi Đại hội từ Thành phố mang tên Bác, đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được tại Đại hội, củng cố thêm niềm tin vào tương lai của đất nước ngày càng rực rỡ hơn, đồng thời mong muốn những quyết sách lớn mà Đại hội đề ra nhanh chóng đi vào cuộc sống.



Cô giáo trẻ Vũ Thị Thúy Hòa, Phó Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh (thành phố Đà Nẵng) kỳ vọng Đảng ta sẽ tiếp tục thắng lợi trong cuộc chiến chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân, tự diễn biến, tự chuyển hóa...; củng cố thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Với đồng bào Cơ Tu (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), Đại hội Đảng lần này rất quan trọng, đã đáp ứng được nhiều kỳ vọng của đồng bào.



Ông Lê Văn Nghĩa, Bí thư Chi bộ thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, vui mừng cho biết: “Nhân dịp Đại hội XIII thành công tốt đẹp, tôi mong Đảng, Nhà nước sẽ có thêm nhiều chủ trương, chính sách giúp đời sống bà con được ổn định, ấm no hơn nữa. So với vùng đồng bằng, đời sống của bà con vùng miền núi vẫn còn khó khăn hơn, nên tôi mong các cấp tiếp tục quan tâm, chăm sóc cho đồng bào người Cơ Tu nói riêng, đồng bào dân tộc thiểu số nói chung".



Chung cảm xúc tự hào, tin tưởng của bà con kiều bào tại Hàn Quốc vào Đại hội XIII của Đảng, Tiến sỹ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc chia sẻ, trong những năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc đều dành sự quan tâm đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại để lắng nghe tiếng nói của kiều bào, tạo điều kiện thuận lợi nhất để những người xa quê có điều kiện trở về, đóng góp công sức dựng xây đất nước.



Bạn bè quốc tế chung vui



Một điểm đặc biệt khác, Đại hội XIII của Đảng ta đã nhận được nhiều sự quan tâm, cổ vũ, động viên, chúc mừng của nhiều đối tác, bạn bè trên thế giới. Thư, điện chúc mừng của nhiều chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi đến Đại hội XIII đã thể hiện tình cảm hữu nghị thắm thiết với nhân dân Việt Nam, cũng như sự tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết, tính đến ngày 2/2/2021, Đại hội XIII đã nhận được 395 thư, điện chúc mừng từ các chính đảng, tổ chức quốc tế, tổ chức nhân dân, các nhân sỹ, cá nhân, tổ chức khác.



Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt BCHTW khóa XIII phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)



Các thư, điện mừng của bạn bè quốc tế đều nhiệt liệt chúc mừng Đại hội của chúng ta, chia sẻ niềm vui trong Ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam, đánh giá tích cực về sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.



Theo Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Cường, cùng với quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, uy tín, vị thế quốc tế của Đảng ta ngày càng được nâng cao, do đó chúng ta ngày càng nhận được sự quan tâm, chia sẻ, cổ vũ của bạn bè quốc tế.



Chính vì vậy, Đại hội lần này của chúng ta nhận được số điện mừng cao kỷ lục, nhiều hơn 143 điện mừng so với Đại hội XII (251) và nhiều hơn 213 điện mừng so với Đại hội XI (182).



Đáng chú ý, bên cạnh điện mừng của các Đảng Cộng sản, công nhân, cánh tả mà Việt Nam có quan hệ truyền thống, chúng ta ngày càng nhận được nhiều điện mừng từ các Đảng cầm quyền, các đảng có vai trò quan trọng ở các nước, trong đó có những đối tác lớn, quan trọng của ta.



Điều này cho thấy kênh quan hệ đối ngoại của Đảng ngày càng rộng mở, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước.



Những nội dung điện mừng này rất tốt, rất tích cực, không chỉ là sự cổ vũ, động viên lớn đối với Đại hội của chúng ta, mà còn tạo sự phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Chung vui với người dân Việt Nam về thành công Đại hội XIII, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma nhấn mạnh Đại hội XIII kết thúc tốt đẹp trong bối cảnh cả thế giới và Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra.



Việc kiểm soát được dịch bệnh cùng với duy trì nền kinh tế tiếp tục phát triển đã nói lên thành công của Việt Nam trong việc ứng phó với các thách thức vừa qua.



Nhà báo Yuri Denisovych, Trưởng cơ quan đại diện Hãng thông tấn quốc gia Nga TASS tại Việt Nam, là một trong số các nhà báo nước ngoài tham gia đưa tin về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá: “Trong những năm qua, Việt Nam đã luôn chiến thắng mọi thử thách khó khăn nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, lòng yêu nước và ý chí quyết tâm cao độ của con người Việt Nam. Đảng, nhân dân và quân đội đã luôn củng cố khối đoàn kết, nhờ đó mà tạo ra sự gắn kết tuyệt vời và củng cố toàn xã hội Việt Nam," nhà báo Yuri Denisovych nhấn mạnh.



Ấn tượng trước những bước tiến nhảy vọt mà Việt Nam đã đạt được trong 35 năm Đổi mới, nhà báo Đức Stefan Kühner ca ngợi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm qua.



“Công cuộc Đổi mới của Việt Nam đã trải qua 35 năm. Tôi nhớ rất rõ hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam lúc đó khi trải qua chiến tranh và bị Mỹ bao vây, cấm vận. Thật đáng kinh ngạc với những gì Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân," nhà báo Đức nói.



Đưa Nghị quyết thành hiện thực cuộc sống



Phát biểu bế mạc Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định "... Đại hội thành công là bước đầu, còn tinh thần Đại hội, tư tưởng Đại hội có vào cuộc sống hay không, đó mới là thành công thật sự."



Tổng Bí thư đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động.



Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)



Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan cho rằng, Nghị quyết là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho sự điều hành, chỉ đạo trong giai đoạn tới. Để thực hiện thành công Nghị quyết, đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp chiến lược đóng vai trò đặc biệt quan trọng.



Để Nghị quyết Đại hội XIII thực sự đi vào cuộc sống, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa thấy rằng, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tuyên truyền, vận động để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nhất là người dân hiểu rõ, sâu sắc, quán triệt tư tưởng đó.



Ngoài ra, tinh thần sáng tạo, linh động, chịu trách nhiệm của Chính phủ cũng cực kỳ quan trọng.



Ông Lê Văn Gìn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận (Kiên Giang) mong muốn ngay sau Đại hội, Đảng ta đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, nâng cao tính định hướng đối với hoạt động thực tiễn; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hóa” trong nội bộ.



Đảng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; triển khai các giải pháp nhằm thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong xây dựng, bảo vệ đất nước.



Bí thư Huyện ủy Krông Pắc (Đắk Lắk) Trần Hồng Tiến cho biết, ngay sau Đại hội, Huyện ủy tuyên truyền sâu, rộng kết quả Đại hội đến các tầng lớp nhân dân để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện các chuyên đề về chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với việc thực hiện Nghị quyết XVII của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và Nghị quyết XIV của Đảng bộ huyện Krông Pắc.



Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương được Bộ Chính trị giao đã hoàn thiện Chỉ thị 01 ngay sau Đại hội để báo cáo Bộ Chính trị, về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Lần này, Chỉ thị nhấn mạnh việc triển khai; không chỉ có học tập, nghiên cứu, quán triệt mà nhấn mạnh triển khai.



Các cơ quan được đơn vị, các cấp, các ngành trong từng lĩnh vực phải đề ra được chương trình hành động cụ thể sát với đơn vị, ngành mình và lĩnh vực mình một cách thiết thực, gắn liền với đó phải có đề án để thực hiện.



Không phải chỉ có kế hoạch mà phải có đề án toàn diện trong từng lĩnh vực, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng địa phương, đơn vị để cụ thể hóa Nghị quyết, đồng chí chỉ rõ.



Đặc biệt, lần này nhấn mạnh đến việc phải kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết thành định kỳ và giao cho Ủy ban Kiểm tra triển khai thực hiện để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.



Cùng với đó phải quan tâm tuyên truyền toàn diện, kịp thời, nhanh nhạy, phong phú, sinh động và phù hợp với từng đối tượng. Để làm được điều đó, các cấp ủy phải coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong triển khai và triển khai sớm.



Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: Phát huy ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc, sự thống nhất của "ý Đảng-lòng Dân", chúng ta quyết tâm thực hiện thật tốt hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp mà các Văn kiện Đại hội XIII đã đề ra để đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới.



Theo Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)