Gặp mặt các vị nguyên Ủy viên BCT, Ban Bí thư, UVTW Đảng khóa XII

Sáng 27/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt.



Trong không khí ấm áp của những ngày đầu Xuân mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tình cảm trân trọng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII, những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, đã từng giữ các chức vụ quan trọng ở các cơ quan Trung ương và địa phương, là hạt nhân ở các ngành, lĩnh vực, đã có nhiều đóng góp, cống hiến trong quá trình công tác và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu.



Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao và trân trọng cảm ơn công lao, sự đóng góp to lớn của các đồng chí đối với Đảng, nhân dân và đất nước.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ sau Đại hội XIII của Đảng, mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19, nhưng không khí vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc đã diễn ra vui tươi, đầm ấm trên khắp đất nước. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào thành công Đại hội, vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai phát triển của dân tộc. Không khí thống nhất rất cao trong Đảng, trong nhân dân.



Trong nhiệm kỳ khóa XII, đặc biệt là năm 2020, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu khá toàn diện. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chia sẻ khó khăn, hoàn thành tốt Chương trình toàn khóa với 15 Hội nghị trung ương, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng.



Tại Đại hội XIII, có 73 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII. Dù tiếp tục công tác, hay sẽ nghỉ công tác, đây là lực lượng giàu bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, góp ý của các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Trong thời gian tới, ở cương vị và điều kiện mới, các đồng chí sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp cho Đảng, nhân dân và đất nước.



Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII luôn trân trọng, lắng nghe, học tập kinh nghiệm của các đồng chí và chủ động xin ý kiến các đồng chí về những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước; kế thừa và phát huy hơn nữa những thành tựu, kinh nghiệm đã có, đưa đất nước tiếp tục phát triển đi lên, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.



Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.



Phát biểu tại cuộc gặp mặt, nhiều đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII đã chia sẻ những tình cảm chân thành, gửi gắm niềm tin vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sẽ tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.



Bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ trong quá trình công tác, rèn luyện phấn đấu và trưởng thành, các đồng chí cam kết sẽ tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp của Đảng, củng cố và tăng cường đoàn kết trong Đảng.



Tự hào là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tự hào về con đường mà Đảng ta đã lựa chọn, trong quá trình công tác của mình, từng đồng chí đã nỗ lực không ngừng, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vượt qua những chặng đường khó khăn, gian khổ nhất, để đạt được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay, cả về phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.



Trong hoàn cảnh mới, môi trường mới, các đồng chí nguyện sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, luôn gương mẫu và sẵn sàng đóng góp xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh

